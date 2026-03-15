Colombia y Venezuela buscan ingresar al Mercosur como miembros plenos al Mercosur tras el acuerdo con la Unión Europea

El encuentro se realizará el 23 y 24 de abril en Maracaibo y buscará reforzar la cooperación en seguridad fronteriza, comercio e integración energética. Además, ambos países impulsarán gestiones para ingresar como miembros plenos a la alianza regional.

Tras una jornada de conversaciones diplomáticas entre las cancillerías de Colombia y Venezuela, ambos países anunciaron la realización de una reunión binacionalque se llevará a cabo los días 23 y 24 de abril en la ciudad venezolana de Maracaibo. Ambos países buscarán entrar como miembros plenos al Mercosur.

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El encuentro buscará avanzar en la cooperación bilateral, con especial foco en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en la frontera, uno de los principales desafíos históricos en la relación entre ambos países.

Inicialmente se esperaba que el anuncio fuera realizado directamente por el presidente colombiano, Gustavo Petro , y por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez . Sin embargo, la cancelación de ese encuentro llevó a que las definiciones principales se concretaran a nivel de las cancillerías.

Tras las reuniones diplomáticas, Petro utilizó sus redes sociales para destacar el resultado de las conversaciones y calificó el diálogo entre ambos países como “supremamente exitoso”.

Además, el mandatario colombiano señaló que impulsará iniciativas para fortalecer la integración regional, entre ellas la posibilidad de que Venezuela vuelva a integrarse plenamente al Mercosur.

Captura de pantalla 2026-03-15 153900 El posteo de Gustavo Petro

“Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Venezuela había sido incorporada al bloque regional en 2012, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero fue suspendida en 2017 por incumplir la cláusula democrática, tras la represión de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Cooperación en seguridad e integración energética

Entre los principales ejes de cooperación planteados por el gobierno colombiano se encuentra el fortalecimiento de la coordinación militar para combatir el narcotráfico en la frontera compartida.

“Se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera. La integración energética avanza y esperamos el levantamiento de sanciones de la OFAC para lograrlo”, sostuvo Petro.

El presidente también propuso avanzar en medidas de integración más profundas entre ambos países. Entre ellas, la posibilidad de otorgar doble nacionalidad con plenos derechos a ciudadanos venezolanos residentes en Colombia y colombianos que viven en Venezuela.

Asimismo, planteó eliminar los aranceles en el comercio bilateral y avanzar en una integración energética que priorice el desarrollo de fuentes limpias.

“La zona binacional pertenece a los pueblos y es el pilar fundamental de la integración real entre las dos repúblicas fundadas por Bolívar”, señaló el mandatario.

Avanza una zona franca binacional

En paralelo a las conversaciones diplomáticas, ambos países avanzaron en el fortalecimiento de sus vínculos económicos con la aprobación de la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinorte.

El proyecto estará ubicado en el municipio de El Zulia, en el departamento colombiano de Norte de Santander, y se convertirá en la primera zona franca binacional entre Colombia y Venezuela.

El anuncio se realizó en Caracas durante una visita oficial de la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

Según el Gobierno colombiano, la iniciativa busca transformar la dinámica económica de la región fronteriza, históricamente afectada por el cierre de pasos fronterizos, la informalidad y el abandono estatal. La zona franca apuntará a impulsar el desarrollo de actividades agroindustriales, logísticas y comerciales entre ambos países, además de facilitar el comercio binacional y atraer inversión privada.

El proyecto también contempla beneficios tributarios y aduaneros para las empresas que se instalen en el área, con el objetivo de fomentar nuevas cadenas productivas y generar empleo formal en la región.

Debido a la fuerte tradición agrícola y ganadera de la zona, las autoridades esperan que la iniciativa contribuya a agregar valor a las materias primas locales y dinamizar la economía del norte colombiano.