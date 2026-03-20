Los supermercados Coto y Carrefour lanzaron en marzo de 2026 promociones con descuentos de hasta el 80% en pequeños electrodomésticos, productos de almacén y artículos de consumo masivo. Las cadenas compiten con ofertas agresivas, que incluyen cuotas sin interés, reintegros y beneficios exclusivos para clientes con tarjetas propias o programas de fidelización.
Cómo acceder a un 80% de descuento en supermercados de primera línea
Dos de los supermercados más famosos de Argentina ofrecen descuentos significantes en una variedad de sus productos.
-
Supermercados: solo el 21% de los empresarios prevé mejoras de la actividad
-
Martes y jueves con ofertas exclusivas en esta cadena de supermercados
Mientras Carrefour destaca con su tarjeta de crédito, que permite financiar compras en hasta 6 cuotas sin interés en categorías como alimentos no perecederos, Coto apuesta por alianzas con bancos tradicionales (Nación, Provincia, Ciudad) para ofrecer reintegros del 30% en compras con débito. Ambas cadenas buscan captar a los consumidores con estrategias distintas, pero con un objetivo común: aliviar el impacto en el bolsillo en un contexto de alta inflación.
Los descuentos en supermercados Coto
Coto renovó su catálogo de promociones con rebajas que alcanzan hasta el 50% en productos seleccionados y 80% en pequeños electrodomésticos. Las ofertas varían según el día de la semana y el medio de pago, pero destacan las siguientes:
-
Comunidad Coto: el programa de fidelización ofrece hasta un 30% de reintegro en compras con tarjetas de débito de bancos adheridos (Nación, Provincia, Ciudad), con un tope semanal de $5.000.
Jubilados y pensionados: 15% de descuento en compras presenciales, con un límite mensual de $35.000 y presentación de DNI.
Electrodomésticos: descuentos de hasta 80% en cafeteras, licuadoras y pequeños artefactos para el hogar, con opciones de 6, 9 y 12 cuotas sin interés según el banco.
Productos de almacén: 20% de descuento en marcas nacionales, aplicable los lunes con tarjetas de crédito participantes.
Las promociones están vigentes hasta el 20 de marzo de 2026 y pueden consultarse en el catálogo oficial de Coto.
Los descuentos en supermercados Carrefour
Carrefour lidera con su tarjeta propia, que permite acceder a financiamiento en hasta 6 cuotas sin interés en categorías que antes no incluían esta opción, como alimentos no perecederos. Las principales ofertas incluyen:
-
Pequeños electrodomésticos: descuentos de hasta 80%, con promociones como 2x1 en cafeteras y licuadoras.
Tarjeta Carrefour: 6 cuotas sin interés en compras superiores a $10.000, sin tope de cuotas para clientes adheridos al programa.
Mi Carrefour: beneficios exclusivos para socios, con reintegros del 10% al 20% en productos de limpieza, perfumería y almacén.
Jubilados: 10% de descuento en días específicos, con un tope mensual de $25.000 al pagar con débito ANSES.
Las ofertas se actualizan semanalmente y pueden verificarse en la página de promociones de Carrefour.
Coto vs Carrefour: quién tiene las mejores ofertas
La batalla de descuentos entre Coto y Carrefour en marzo de 2026 se define por el tipo de beneficio que cada cadena prioriza:
-
Coto apuesta por reintegros y alianzas con bancos, ideal para quienes buscan ahorro inmediato en compras cotidianas. Sus promociones son más flexibles en días de semana y benefician especialmente a jubilados y clientes de bancos públicos.
Carrefour se enfoca en financiamiento sin interés, una ventaja para quienes prefieren distribuir el gasto en cuotas. Sus descuentos en electrodomésticos y promociones 2x1 son más agresivos, pero requieren el uso de su tarjeta propia.
¿Cuál conviene más?
- Si el objetivo es ahorrar en el momento, Coto ofrece mejores reintegros.
- Si se busca comprar productos caros sin impacto inmediato en el presupuesto, Carrefour gana con sus cuotas sin interés.
Los elegidos de cada supermercado
Coto: Los productos estrella
-
Cafeteras y licuadoras: hasta 50% de descuento y 12 cuotas sin interés con Banco Nación.
Productos de limpieza: 20% de reintegro los miércoles con tarjeta de débito.
Carnes y lácteos: 15% de descuento para jubilados en compras presenciales.
Carrefour: Las ofertas imperdibles
-
Electrodomésticos: 80% de descuento en modelos seleccionados, con 6 cuotas sin interés.
Alimentos no perecederos: financiamiento en cuotas sin recargo, incluso en marcas premium.
Perfumería: 2x1 en desodorantes y cremas, con reintegros adicionales para socios Mi Carrefour.
Tanto Coto como Carrefour ofrecen en marzo de 2026 descuentos significativos, pero con enfoques distintos. Mientras Coto premia la fidelización y el pago con débito, Carrefour facilita el acceso a productos de mayor valor mediante financiamiento. La elección depende del perfil del consumidor:
-
Para ahorro directo: Coto y sus reintegros.
Para compras grandes sin presión financiera: Carrefour y sus cuotas.
Para aprovechar al máximo las promociones, se recomienda:
-
Revisar los catálogos semanales de cada cadena.
Comparar precios entre sucursales y plataformas online.
Verificar los topes de descuento según el medio de pago.
- Temas
- Supermercados
Dejá tu comentario