Cómo acceder a un 80% de descuento en supermercados de primera línea + Seguir en









Dos de los supermercados más famosos de Argentina ofrecen descuentos significantes en una variedad de sus productos.

Las ofertas superan el 50% de descuento.

Los supermercados Coto y Carrefour lanzaron en marzo de 2026 promociones con descuentos de hasta el 80% en pequeños electrodomésticos, productos de almacén y artículos de consumo masivo. Las cadenas compiten con ofertas agresivas, que incluyen cuotas sin interés, reintegros y beneficios exclusivos para clientes con tarjetas propias o programas de fidelización.

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Mientras Carrefour destaca con su tarjeta de crédito, que permite financiar compras en hasta 6 cuotas sin interés en categorías como alimentos no perecederos, Coto apuesta por alianzas con bancos tradicionales (Nación, Provincia, Ciudad) para ofrecer reintegros del 30% en compras con débito. Ambas cadenas buscan captar a los consumidores con estrategias distintas, pero con un objetivo común: aliviar el impacto en el bolsillo en un contexto de alta inflación.

Los descuentos en supermercados Coto COTO.jpg Coto renovó su catálogo de promociones con rebajas que alcanzan hasta el 50% en productos seleccionados y 80% en pequeños electrodomésticos. Las ofertas varían según el día de la semana y el medio de pago, pero destacan las siguientes:

Comunidad Coto : el programa de fidelización ofrece hasta un 30% de reintegro en compras con tarjetas de débito de bancos adheridos (Nación, Provincia, Ciudad), con un tope semanal de $5.000 .

Jubilados y pensionados : 15% de descuento en compras presenciales, con un límite mensual de $35.000 y presentación de DNI.

Electrodomésticos : descuentos de hasta 80% en cafeteras, licuadoras y pequeños artefactos para el hogar, con opciones de 6, 9 y 12 cuotas sin interés según el banco.

Productos de almacén: 20% de descuento en marcas nacionales, aplicable los lunes con tarjetas de crédito participantes. Las promociones están vigentes hasta el 20 de marzo de 2026 y pueden consultarse en el catálogo oficial de Coto.

carrefour.jpg Los descuentos en supermercados Carrefour Carrefour lidera con su tarjeta propia, que permite acceder a financiamiento en hasta 6 cuotas sin interés en categorías que antes no incluían esta opción, como alimentos no perecederos. Las principales ofertas incluyen:

Pequeños electrodomésticos : descuentos de hasta 80% , con promociones como 2x1 en cafeteras y licuadoras .

Tarjeta Carrefour : 6 cuotas sin interés en compras superiores a $10.000, sin tope de cuotas para clientes adheridos al programa.

Mi Carrefour : beneficios exclusivos para socios, con reintegros del 10% al 20% en productos de limpieza, perfumería y almacén.

Jubilados: 10% de descuento en días específicos, con un tope mensual de $25.000 al pagar con débito ANSES. Las ofertas se actualizan semanalmente y pueden verificarse en la página de promociones de Carrefour. Supermercado Gentileza - Freepik Coto vs Carrefour: quién tiene las mejores ofertas La batalla de descuentos entre Coto y Carrefour en marzo de 2026 se define por el tipo de beneficio que cada cadena prioriza: Coto apuesta por reintegros y alianzas con bancos , ideal para quienes buscan ahorro inmediato en compras cotidianas. Sus promociones son más flexibles en días de semana y benefician especialmente a jubilados y clientes de bancos públicos.

Carrefour se enfoca en financiamiento sin interés, una ventaja para quienes prefieren distribuir el gasto en cuotas. Sus descuentos en electrodomésticos y promociones 2x1 son más agresivos, pero requieren el uso de su tarjeta propia. ¿Cuál conviene más? Si el objetivo es ahorrar en el momento , Coto ofrece mejores reintegros .

, Coto ofrece . Si se busca comprar productos caros sin impacto inmediato en el presupuesto, Carrefour gana con sus cuotas sin interés. Consumo Ofertas Canasta Básica Mariano Fuchila Los elegidos de cada supermercado Coto: Los productos estrella Cafeteras y licuadoras : hasta 50% de descuento y 12 cuotas sin interés con Banco Nación.

Productos de limpieza : 20% de reintegro los miércoles con tarjeta de débito.

Carnes y lácteos: 15% de descuento para jubilados en compras presenciales. Carrefour: Las ofertas imperdibles Electrodomésticos : 80% de descuento en modelos seleccionados, con 6 cuotas sin interés.

Alimentos no perecederos : financiamiento en cuotas sin recargo, incluso en marcas premium.

Perfumería: 2x1 en desodorantes y cremas, con reintegros adicionales para socios Mi Carrefour. Supermercados Consumo Góndolas Precios Inflación Mariano Fuchila Tanto Coto como Carrefour ofrecen en marzo de 2026 descuentos significativos, pero con enfoques distintos. Mientras Coto premia la fidelización y el pago con débito, Carrefour facilita el acceso a productos de mayor valor mediante financiamiento. La elección depende del perfil del consumidor: Para ahorro directo : Coto y sus reintegros.

Para compras grandes sin presión financiera: Carrefour y sus cuotas. Para aprovechar al máximo las promociones, se recomienda: Revisar los catálogos semanales de cada cadena.

Comparar precios entre sucursales y plataformas online.

Verificar los topes de descuento según el medio de pago.

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