Las ofertas de Supermercados COTO con hasta 30% de descuento en productos + Seguir en









El hipermercado ofrece ofertas por tiempo limitado a sus clientes, que se pueden sumar a otras promociones bancarias.

Las promociones pueden conseguirse en los locales físicos del supermercado.

Supermercados COTO lanzó en marzo de 2026 una nueva ronda de promociones con descuentos de hasta 30% en cientos de productos, abarcando desde alimentos y bebidas hasta artículos de limpieza, perfumería y tecnología.

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Las ofertas están disponibles tanto en sucursales físicas como en la plataforma COTO Digital, y se combinan con beneficios adicionales según el medio de pago y el día de la semana. Los clientes pueden acceder a reintegros sin tope, cuotas sin interés y promociones exclusivas para socios de la Comunidad COTO, lo que permite ahorrar significativamente en las compras mensuales.

COTO.jpg Las mejores ofertas en Supermercados COTO Las promociones vigentes en COTO durante marzo de 2026 incluyen descuentos directos, reintegros y financiamiento, con condiciones que varían según el día y el método de pago. Estas son las principales opciones:

Descuentos por día de la semana Martes : 20% de reintegro en compras con tarjetas de débito o crédito de bancos seleccionados, aplicable sobre el total del ticket. Esta promoción no tiene tope de reintegro y cubre la mayoría de los productos de almacén, frescos y perfumería.

Jueves: 30% de descuento directo en línea de caja para pagos "contactless" con tarjetas Visa. Aunque esta promoción excluye algunas bebidas y productos de almacén, no establece un límite máximo de ahorro, lo que la convierte en una de las más convenientes para compras grandes. Supermercado Gentileza - Freepik Ofertas por categoría Alimentos y bebidas : descuentos de hasta 30% en productos nacionales, como carnes, lácteos, panificados y bebidas sin alcohol. También se incluyen ofertas en frutas y verduras de temporada , con precios promocionales en packs familiares.

Limpieza y perfumería : hasta 25% de ahorro en artículos de limpieza del hogar, cuidado personal y perfumería, con la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Tecnología y electrodomésticos: ofertas en pequeños electrodomésticos, ventiladores y calefactores, con financiación en hasta 12 cuotas sin interés y descuentos adicionales para compras online. Beneficios para jubilados y socios Comunidad COTO Jubilados y pensionados : acceden a descuentos exclusivos al pagar con la tarjeta de débito donde perciben sus haberes, con reintegros de hasta 20% en días específicos.

Socios Comunidad COTO: obtienen 20% de descuento sin tope en compras online y presenciales, además de acumular puntos para canjear por productos o servicios. Promociones bancarias y reintegros COTO mantiene alianzas con diferentes entidades financieras para ofrecer reintegros adicionales:

Banco Provincia / Cuenta DNI : 20% de reintegro sin tope en compras con tarjeta de débito.

Visa : 30% de descuento directo en pagos contactless los jueves.

Credicoop: 30% de reintegro en compras con tarjetas de crédito o débito, válido para la app ChangoMás y MásOnline. coto.webp Las promociones están detalladas en los catálogos semanales de COTO, disponibles en su sitio oficial y en la app COTO Digital. Las ofertas son válidas hasta el 31 de marzo de 2026 o hasta agotar stock, y aplican para compras en CABA, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe, así como en la plataforma online.

Las promociones de COTO en marzo de 2026 combinan descuentos directos, reintegros y financiamiento, lo que permite a los clientes ahorrar hasta un 30% en productos de consumo diario. Las opciones varían según el día de la semana, el medio de pago y la categoría de producto, pero todas están diseñadas para aliviar el impacto en el bolsillo. coto.jpg Para aprovechar al máximo estas ofertas, se recomienda: Revisar el catálogo semanal antes de hacer las compras.

Elegir el día con mayor descuento según el método de pago disponible.

Verificar las exclusiones de cada promoción para evitar sorpresas en caja.

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