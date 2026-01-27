Paso a paso: qué tenés que hacer para evitar el recargo de 30% en tus pagos en dólares

Si ordenás el pago del resumen, podés evitar el 30% y que el dólar tarjeta no se dispare, sin trámites ni reclamos.

Con un orden básico en los pagos, el dólar tarjeta puede salir menos de lo que marca el total.

Pagar servicios o consumos del exterior puede inflar la cuenta si no mirás el detalle del resumen. En el llamado dólar tarjeta, una percepción del 30% suele empujar el total final. La buena noticia es que, con un orden simple en el pago, podés evitar ese recargo sin hacer trámites extra.

La clave está en entender que el resumen muestra dos saldos distintos y que no se tratan igual. Si seguís el procedimiento dentro de los plazos del banco, el impuesto deja de corresponder y el sistema lo compensa solo. Eso sí: hay que prestar atención al vencimiento y, si tenés débito automático, frenar el cobro total.

La percepción del 30% la cobra Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de la Resolución General 5617 . Funciona como un adelanto a cuenta del Impuesto a las Ganancias o de Bienes Personales , según tu situación fiscal.

Con un procedimiento simple y dentro de los plazos correctos, es posible pagar consumos en moneda extranjera y evitar el recargo del 30% que encarece el dólar tarjeta.

Se aplica sobre consumos en moneda extranjera y también sobre pagos a sujetos del exterior: desde compras online hasta servicios digitales y plataformas de streaming. Por eso aparece en muchos resúmenes cuando pagás en pesos un gasto que, en origen, fue en otra moneda.

En el resumen suele figurar discriminada con una leyenda identificable (por ejemplo, “DB.RG 5617”). Esa es la pista para ubicarla y, si corresponde, no pagarla cuando cancelás el consumo en la misma moneda en la que se generó.

Cómo evitar el recargo del 30% en tus gastos en dólares

Para evitar la percepción, no necesitás pedir reintegros ni hacer gestiones ante ARCA: el punto es pagar bien. Primero, esperá a que el resumen esté emitido y disponible para consultar; no alcanza con que “cierre” el período.

Cuando lo tengas, identificá los dos importes que aparecen por separado: el saldo en pesos y el saldo en dólares. La operatoria se hace en dos pagos distintos, respetando el período entre la emisión del resumen y la fecha de vencimiento.

Si tenés configurado el pago por débito automático del total (o del mínimo), hacé un “stop debit” antes del vencimiento. Así evitás que el banco te cobre en pesos el monto completo, incluyendo la percepción que no corresponde cuando el consumo queda cancelado en dólares.

1.jpg Entender qué se paga en pesos y qué en dólar define si aparece el 30%.

Cómo pagar los gastos en dólares de tu tarjeta

El saldo en dólares se paga con dólares disponibles en una caja de ahorro en esa moneda, desde el home banking o el canal que habilite el banco emisor. Es importante hacerlo después de la emisión del resumen y antes del vencimiento para que el sistema lo tome correctamente.

Luego, pagá el saldo en pesos, pero no como figura “cerrado” en el resumen: restale el importe de la percepción del 30% y aboná solo el resto. Ese monto que dejás sin pagar no debería generar intereses ni mora, porque queda como un ajuste y se compensa en el resumen siguiente.

Tené en cuenta que este mecanismo elimina únicamente la percepción del 30%. Otros cargos pueden seguir vigentes, como el Impuesto de Sellos, el IVA sobre servicios digitales del exterior y, según la jurisdicción, percepciones de Ingresos Brutos, que se pagan normalmente, aunque canceles el consumo en dólares.