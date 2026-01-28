Todo lo que tenés que saber para recibir los pañales gratis de PAMI

El organismo previsional brinda un servicio de pañales higiénicos gratuitos para aquellos beneficiarios que lo presicen.

El Médico de Cabecera, cada 6 (seis) meses o ante un cambio de Módulo/Cantidad, deberá emitir Orden Médica Electrónica (OME) adjuntando toda la documentación.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública destinada a las personas mayores en Argentina. Con más de 5 millones de afiliados, la entidad cuenta con distintas prestaciones para mejorar su calidad de vida . Y entre las más valoradas, se encuentra la entrega de pañales higiénicos y descartables, un insumo esencial para quienes lo necesitan de manera permanente.

De acuerdo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), desde hace unos meses, se implementó un nuevo sistema de distribución domiciliaria que permite recibir los insumos Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) directamente en la puerta del hogar, sin trámites adicionales, largas filas ni traslados a las farmacias habilitadas. Descubrí cómo solicitarlos:

El servicio de pañales a domicilio requiere una renovación periódica cada seis meses para garantizar la continuidad del beneficio. Para ello, el médico de cabecera debe generar una nueva receta electrónica , que luego debe ser confirmada por el jubilado o pensionado en la agencia más cercana.

Los profesionales pueden emitir hasta seis órdenes consecutivas, permitiendo cubrir un período prolongado sin interrupciones. En caso de que el afiliado haya cambiado de domicilio o detecte errores en sus datos de entrega, es fundamental comunicarse con PAMI Escucha y Responde al 138 o acercarse a una oficina de atención presencial para actualizar la información.

PAMI proveerá mensualmente hasta 90 higiénicos absorbentes a los afiliados cuya patología lo indique. Estos productos fueron sometidos a pruebas técnicas por profesionales médicos y farmacéuticos para lograr que los nuevos pañales sean anatómicos, elastizados, de mayor absorción y más confortables.

Todos los afiliados que, actualmente, reciben pañales serán automáticamente incorporados al nuevo esquema. Así, ya no es necesario actualizar datos ni realizar gestiones adicionales para recibirlos. Sin embargo, quienes aún no cuentan con este beneficio, deben iniciar la solicitud través de su médico de cabecera habilitado en el sistema OME (Orden Médica Electrónica).

Ya que, cada seis meses, o ante cualquier cambio en el módulo o la cantidad requerida, el profesional debe emitir una receta que contenga:

Diagnóstico del paciente.

Módulo de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.).

(H.A.D.). Cantidad mensual de pañales necesarios.

necesarios. Domicilio y datos de contacto del afiliado.

Una vez aprobada la solicitud, PAMI se encarga de coordinar la entrega directamente al domicilio del beneficiario, el cual estará a cargo de Urbano Express Argentina S.A. Los repartidores están debidamente identificados, asegurando que los paquetes lleguen de forma confiable y puntual.

La gestión la debe iniciar el médico de cabecera habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica. El afiliado no necesita realizar ninguna gestión en Agencia o UGL.

Cómo es el trámite para recibir los pañales especiales de PAMI

El presente tramite debe realizarse cuando las especificaciones técnicas del higiénico indicado se encuentre fuera de la licitación vigente.

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por médico de cabecera completa en todos sus campos (Diagnóstico, Tipo de HAD, Cantidad, Domicilio, Contacto, etc.).

emitida por médico de cabecera completa en todos sus campos (Diagnóstico, Tipo de HAD, Cantidad, Domicilio, Contacto, etc.). Indicación del especialista que justifica el pedido con detalle concreto de cantidades y especificaciones del higiénico solicitado.

que justifica el pedido con detalle concreto de cantidades y especificaciones del higiénico solicitado. Resumen de Historia Clínica actualizado realizado por especialista con firma y sello del profesional justificando pedido y cantidad (periodo recambio diurno y nocturno).

Las consultas o dudas deben canalizarce a través de los canales oficiales de PAMI.

Cómo es el trámite para recibir los pañales de niño de PAMI

Para obtener pañales gratis de niño a través de PAMI, la gestión la debe iniciar su Médico de Cabecera habilitado en sistema OME, y consiste en la provisión mensual de hasta 90 unidades de Higiénicos Absorbentes Descartables a menores comprendidos en la Ley de Discapacidad N° 24901.

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera completa en todos sus campos (Diagnóstico, Módulo de HAD, Cantidad, Domicilio, Contacto, etc.).

emitida por el médico de cabecera completa en todos sus campos (Diagnóstico, Módulo de HAD, Cantidad, Domicilio, Contacto, etc.). Certificado de Discapacidad vigente (CUD) o documentación que acredite que el menor está comprendido en la Ley de Discapacidad (certificado CUD en trámite).

o documentación que acredite que el menor está comprendido en la Ley de Discapacidad (certificado CUD en trámite). Resumen de Historia Clínica actualizado con firma y sello del profesional tratante justificando solicitud.

El Médico de Cabecera, cada seis meses o ante un cambio de Módulo/Cantidad, deberá emitir Orden Médica Electrónica (OME) adjuntando toda la documentación. El afiliado no necesita realizar ninguna gestión en Agencia o UGL.

Las consultas o dudas deben canalizadas a través de los canales oficiales de PAMI.