La AFA confirmó cuáles son los clubes con más socios de la Argentina: dónde se ubican River y Boca

El documento reúne información clave sobre los clubes de Primera División, destaca el rol social de las instituciones y fija a los datos verificables como eje para la planificación y el desarrollo federal del fútbol argentino.

Cuáles son los equipos con más spcios de la Argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó el Informe de Clubes 2025, un compendio que busca fortalecer la transparencia, consolidar un modelo de gestión sustentado en datos verificables y aportar previsibilidad al desarrollo del fútbol nacional, con una mirada federal que contemple la diversidad y las particularidades de cada institución.

El trabajo fue concebido como una herramienta clave para diseñar políticas deportivas, optimizar recursos y acompañar de manera equitativa a los clubes que integran la estructura del fútbol argentino. Desde la AFA remarcaron que contar con información precisa y actualizada resulta central para fortalecer la gestión institucional y promover un crecimiento ordenado en todo el país.

En sus conclusiones, la entidad sostuvo que el informe constituye “una base técnica para el debate, la planificación y la acción”, y reafirmó su decisión de gobernar el fútbol argentino “con datos, con criterios objetivos y con una mirada inclusiva”, reconociendo a los clubes como protagonistas centrales de un proyecto colectivo con proyección a futuro y anclaje en la identidad histórica.

River hinchas Según los datos de la AFA, River es el equipo con más socios de la Argentina. El documento reúne datos, diagnósticos y realidades que reflejan la magnitud y complejidad del entramado institucional de los clubes de Primera División, definidos por la AFA como “verdaderos pilares sociales, culturales y deportivos”. Según el organismo, cada institución forma parte de una historia colectiva construida a lo largo de generaciones, desde los grandes centros urbanos hasta las localidades más pequeñas.

En ese sentido, el informe subraya que el fútbol argentino “se nutre de la diversidad, el esfuerzo cotidiano y la pasión” de dirigentes, futbolistas, entrenadores, trabajadores y voluntarios, y que la sistematización de la información permite mejorar la toma de decisiones, garantizar igualdad de oportunidades y atender los desafíos específicos de cada club.

Además, el relevamiento destaca que el impacto de los clubes trasciende lo deportivo. La AFA remarcó su rol formativo, social y educativo, y su función como espacios de contención, inclusión y construcción de identidad, especialmente en contextos sociales complejos. Para la entidad, la profesionalización de la gestión, la transparencia y el acceso a la información son “pilares centrales para el crecimiento sostenido del fútbol”. El informe se presenta así como una herramienta estratégica orientada al fortalecimiento institucional, el acompañamiento a las entidades afiliadas y la construcción de una visión de largo plazo, con estabilidad y previsibilidad como ejes. El ranking completo de socios de los clubes del fútbol argentino River Plate 352.712

Boca Juniors 282.644

Independiente 165.262

Rosario Central 104.951

Racing 102.707

San Lorenzo 89.717

Newell’s 84.759

Vélez Sársfield 79.083

Talleres 70.582

Huracán 68.755

Belgrano 67.318

Estudiantes de La Plata 55.871

Lanús 36.206

Gimnasia La Plata 35.389

Instituto de Córdoba 29.156

Atlético Tucumán 27.956

Unión de Santa Fe 22.774

Argentinos Juniors 20.069

Independiente Rivadavia 18.926

Banfield 16.803

Sarmiento 9.340

Tigre 9.181

Platense 9.132

Defensa y Justicia 7.400

Central Córdoba 6.567

Aldosivi 5.604

Barracas Central 3.107

Deportivo Riestra 1.007