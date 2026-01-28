La AFA confirmó cuáles son los clubes con más socios de la Argentina: dónde se ubican River y Boca

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó el Informe de Clubes 2025, un compendio que busca fortalecer la transparencia, consolidar un modelo de gestión sustentado en datos verificables y aportar previsibilidad al desarrollo del fútbol nacional, con una mirada federal que contemple la diversidad y las particularidades de cada institución.
El documento reúne información clave sobre los clubes de Primera División, destaca el rol social de las instituciones y fija a los datos verificables como eje para la planificación y el desarrollo federal del fútbol argentino.
El trabajo fue concebido como una herramienta clave para diseñar políticas deportivas, optimizar recursos y acompañar de manera equitativa a los clubes que integran la estructura del fútbol argentino. Desde la AFA remarcaron que contar con información precisa y actualizada resulta central para fortalecer la gestión institucional y promover un crecimiento ordenado en todo el país.
En sus conclusiones, la entidad sostuvo que el informe constituye “una base técnica para el debate, la planificación y la acción”, y reafirmó su decisión de gobernar el fútbol argentino “con datos, con criterios objetivos y con una mirada inclusiva”, reconociendo a los clubes como protagonistas centrales de un proyecto colectivo con proyección a futuro y anclaje en la identidad histórica.
El documento reúne datos, diagnósticos y realidades que reflejan la magnitud y complejidad del entramado institucional de los clubes de Primera División, definidos por la AFA como “verdaderos pilares sociales, culturales y deportivos”. Según el organismo, cada institución forma parte de una historia colectiva construida a lo largo de generaciones, desde los grandes centros urbanos hasta las localidades más pequeñas.
En ese sentido, el informe subraya que el fútbol argentino “se nutre de la diversidad, el esfuerzo cotidiano y la pasión” de dirigentes, futbolistas, entrenadores, trabajadores y voluntarios, y que la sistematización de la información permite mejorar la toma de decisiones, garantizar igualdad de oportunidades y atender los desafíos específicos de cada club.
Además, el relevamiento destaca que el impacto de los clubes trasciende lo deportivo. La AFA remarcó su rol formativo, social y educativo, y su función como espacios de contención, inclusión y construcción de identidad, especialmente en contextos sociales complejos.
Para la entidad, la profesionalización de la gestión, la transparencia y el acceso a la información son “pilares centrales para el crecimiento sostenido del fútbol”. El informe se presenta así como una herramienta estratégica orientada al fortalecimiento institucional, el acompañamiento a las entidades afiliadas y la construcción de una visión de largo plazo, con estabilidad y previsibilidad como ejes.
El ranking completo de socios de los clubes del fútbol argentino
River Plate 352.712
Boca Juniors 282.644
Independiente 165.262
Rosario Central 104.951
Racing 102.707
San Lorenzo 89.717
Newell’s 84.759
Vélez Sársfield 79.083
Talleres 70.582
Huracán 68.755
Belgrano 67.318
Estudiantes de La Plata 55.871
Lanús 36.206
Gimnasia La Plata 35.389
Instituto de Córdoba 29.156
Atlético Tucumán 27.956
Unión de Santa Fe 22.774
Argentinos Juniors 20.069
Independiente Rivadavia 18.926
Banfield 16.803
Sarmiento 9.340
Tigre 9.181
Platense 9.132
Defensa y Justicia 7.400
Central Córdoba 6.567
Aldosivi 5.604
Barracas Central 3.107
Deportivo Riestra 1.007
