El Banco Ciudad ofrece una gran cantidad de promociones a los usuarios de su billetera virtual, Buepp. Uno de los más populares les da la posibilidad de pagar la recarga de combustible a menor precio, pero solo puede utilizarse en un día específico de la semana.
Cómo cargar nafta a menor precio: la billetera virtual que ofrece 10% de descuento
Conocé la promoción que te permitirá ahorrar en combustible este fin de semana.
Los beneficios de Buepp no sólo están dirigidos a comercios de gastronomía, indumentaria y entretenimiento. También ofrece la posibilidad de abonar expensas e impuestos con descuento, como el de las patentes, el ABL, el pago a la Administración Gubernamental de ingresos Públicos (AGIP), entre otros.
Buepp: cómo es el descuento en combustible
Todos los domingos, los usuarios podrán recargar nafta con hasta un 10% de descuento en las estaciones Shell, YPF y Axion. El tope de reintegro es de $10.000 y solamente es aplicable al abonar con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del Ciudad conectadas a la app.
Además, los clientes del segmento Plan Sueldo y Jubilados tendrán un 5% de descuento adicional con tope de $5.000 mensual por cliente.
Otros descuentos destacados de Buepp
Tarjeta SUBE: 50% de descuento todos los días con tope de reintegro de $3.000.
Farmacity: 20% de descuento todos los miércoles con tope de reintegro de $5.000.
Cines: 50% de reintegro todos los sábados con tope de $10.000 por mes.
Carnicerías RES: 30% de descuento todos los sábados y domingos con tope de reintegro de $6.000 por mes.
Desayunos y brunch: 30% de descuento todos los sábados y domingos con tope de reintegro de $5.000.
Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial: 30% de descuento todos los lunes, martes, jueves y sábados con tope de reintegro de $20.000 por mes.
Grimoldi (tienda online): 15% de descuento todos los martes sin tope de reintegro.
Atomik: 20% de descuento todos los martes sin tope de reintegro.
El Mercat Porteño: 30% de descuento todos los días con tope de reintegro de $15.000 por mes.
