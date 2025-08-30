Cómo cargar nafta a menor precio: la billetera virtual que ofrece 10% de descuento







Conocé la promoción que te permitirá ahorrar en combustible este fin de semana.

Buepp ofrece beneficios mensuales en diversos rubros, desde cines hasta supermercados.

El Banco Ciudad ofrece una gran cantidad de promociones a los usuarios de su billetera virtual, Buepp. Uno de los más populares les da la posibilidad de pagar la recarga de combustible a menor precio, pero solo puede utilizarse en un día específico de la semana.

Los beneficios de Buepp no sólo están dirigidos a comercios de gastronomía, indumentaria y entretenimiento. También ofrece la posibilidad de abonar expensas e impuestos con descuento, como el de las patentes, el ABL, el pago a la Administración Gubernamental de ingresos Públicos (AGIP), entre otros.

Buepp: cómo es el descuento en combustible Nafta Diesel Ypf Combustible Aumento Mariano Fuchila

Todos los domingos, los usuarios podrán recargar nafta con hasta un 10% de descuento en las estaciones Shell, YPF y Axion. El tope de reintegro es de $10.000 y solamente es aplicable al abonar con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del Ciudad conectadas a la app.

Además, los clientes del segmento Plan Sueldo y Jubilados tendrán un 5% de descuento adicional con tope de $5.000 mensual por cliente.

Otros descuentos destacados de Buepp Buepp celular Tarjeta SUBE: 50% de descuento todos los días con tope de reintegro de $3.000.

Farmacity: 20% de descuento todos los miércoles con tope de reintegro de $5.000.

Cines: 50% de reintegro todos los sábados con tope de $10.000 por mes.

Carnicerías RES: 30% de descuento todos los sábados y domingos con tope de reintegro de $6.000 por mes.

Desayunos y brunch: 30% de descuento todos los sábados y domingos con tope de reintegro de $5.000.

Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial : 30% de descuento todos los lunes, martes, jueves y sábados con tope de reintegro de $20.000 por mes.

Grimoldi (tienda online): 15% de descuento todos los martes sin tope de reintegro.

Atomik: 20% de descuento todos los martes sin tope de reintegro.

El Mercat Porteño: 30% de descuento todos los días con tope de reintegro de $15.000 por mes.