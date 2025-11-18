Esta Billetera Virtual te va a permitir ahorrar hasta $10.000 en nafta durante todo noviembre 2025 + Seguir en









La propuesta ofrece un reintegro generoso para quienes buscan gastar menos en su día a día y prefieren una opción ágil para pagar.

La billetera virtual ofrece grandes descuentos en combustible durante todo el mes de noviembre.

El aumento reciente en los precios del combustible llevó a muchos usuarios a buscar alternativas que bajen el gasto mensual. Por eso una billetera virtual lanzó un beneficio que se volvió muy atractivo para quienes cargan nafta todos los días.

La iniciativa busca ayudar tanto a los automovilistas, como a todos aquellos que ya manejan los pagos desde su celular para llevar a cabo sus compras básicas. Lo mejor de todo es que el reintegro mensual se activa sin tener que hacer pasos extra y tiene otros beneficios adicionales.

BUepp.webp Los beneficios en combustible con Buepp Durante noviembre 2025, Buepp, la billetera del Banco Ciudad, va a ofrecer un ahorro de hasta $10.000 al mes en cargas de combustible. El beneficio central se activa al pagar con la app en YPF, Shell y Axion, donde se aplica un 10% de reintegro todos los domingos.

Este beneficio ayuda a reducir el gasto habitual de combustible en vehículos particulares, que en muchos casos supera los $40.000 por mes.

Además, hay otros dos grupos que reciben un beneficio a parte:

Jubilados

Clientes con Plan Sueldo Estos usuarios suman un 5% adicional, lo que mejora el descuento final a un 15% de descuento por operación. El reintegro se acredita de forma automática dentro de los 15 días posteriores a la compra, sin necesidad de gestionarlo manualmente o hacer reclamos. El objetivo de este beneficio es incentivar a los usuarios a usar la billetera también para otros consumos. Además del descuento en combustibles, Buepp permite: Pagar en supermercados,

Cargar la SUBE,

Hacer transferencias,

Acceder a ferias con precios especiales. Otra gran ventaja de Buepp es su integración con la App Ciudad, ya que esto amplía todas las opciones de trámites y servicios que pueden resolverse desde la misma aplicación del celular, volviendo todo mucho más cómodo.