En plena expansión de la Inteligencia Artificial, 49 empresas recaudaron al menos u$s100 millones en financiamiento

En medio de los debates por una "burbuja de la IA", el 2025 cerrará como un gran año para el crecimiento del sector. En este escenario, al menos 49 empresas lograron captar rondas de financiación por u$s100 millones.

El auge por la IA impactó en el ecosistema de inversores durante 2025. Depositphotos

El ecosistema global de la Inteligencia Artificial sigue en expansión, con el 2025 como un año trascendental. Las cifras de inversión en startups de IA en Estados Unidos y otras latitudes alcanzaron cifras monumentales: al menos 49 empresas lograron captar rondas de financiación por u$s100 millones o más.

En detalle, del grupo de casi 50 startups, tres compañías concretaron más de una "megaronda" y siete firmas consiguieron fondos que superaron la barrera de los u$s1.000 millones. A falta de un mes para que termine el año, el sector ya igualó el número de empresas que han conseguido rondas de financiación de u$s100 millones o más respecto al total de 2024.

OpenAI OpenAI logró recaudar u$s40.000 millones y se prepara para salir a la bolsa en 2026. Una a una: las 49 empresas que lograron financiación de más de u$S100 millones OpenAI - u$s40.000 millones Anthropic - u$s16.500 millones Anysphere - u$s3.200 millones Reflection AI - u$s2.000 millones Thinking Machines Lab - u$s2.000 millones Cerebras Systems - u$s1.100 millones Groq - u$s750 millones Harvey - u$s600 millones Abridge - u$s550 millones Lila Sciences - u$s550 millones Lambda - u$s480 millones SandboxAQ - u$s450 millones OpenEvidence - u$s410 millones Cognition AI - u$s400 millones Sierra - u$s350 millones Runway - u$s308 millones Together AI - u$s305 millones Periodic Labs - u$s300 millones Uniphore - u$s260 millones Hippocratic AI - u$s267 millones EliseAI - u$s250 millones Modular - u$s250 millones Sesame - u$s250 millones Celestial AI - u$s250 millones Fireworks AI - u$s250 millones Ambience Healthcare - u$s243 millones Shield AI - u$s240 millones ElevenLabs - u$s180 millones Distyl AI - u$s175 millones Baseten - u$s150 millones Glean - u$s150 millones EvenUp - u$s150 millones Fal - u$s125 millones Turing - u$s111 millones Nexthop AI - u$s110 millones Insilico Medicine - u$s110 millones Reka AI - u$s110 millones Eudia - u$s105 millones Tennr - u$s101 millones Upscale AI - u$s100 millones LMArena - u$s100 millones TensorWave - u$s100 millones Snorkel AI - u$s100 millones Decart - u$s100 millones Parallel - u$s100 millones Harmonic - u$s100 millones EnCharge AI - u$s100 millones Invisible Technologies - u$s100 millones You.com - u$s100 millones