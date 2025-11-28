SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de noviembre 2025 - 11:26

En plena expansión de la Inteligencia Artificial, 49 empresas recaudaron al menos u$s100 millones en financiamiento

En medio de los debates por una "burbuja de la IA", el 2025 cerrará como un gran año para el crecimiento del sector. En este escenario, al menos 49 empresas lograron captar rondas de financiación por u$s100 millones.

El auge por la IA impactó en el ecosistema de inversores durante 2025.

En detalle, del grupo de casi 50 startups, tres compañías concretaron más de una "megaronda" y siete firmas consiguieron fondos que superaron la barrera de los u$s1.000 millones. A falta de un mes para que termine el año, el sector ya igualó el número de empresas que han conseguido rondas de financiación de u$s100 millones o más respecto al total de 2024.

OpenAI
OpenAI logró recaudar u$s40.000 millones y se prepara para salir a la bolsa en 2026.

Una a una: las 49 empresas que lograron financiación de más de u$S100 millones

  1. OpenAI - u$s40.000 millones

  2. Anthropic - u$s16.500 millones

  3. Anysphere - u$s3.200 millones

  4. Reflection AI - u$s2.000 millones

  5. Thinking Machines Lab - u$s2.000 millones

  6. Cerebras Systems - u$s1.100 millones

  7. Groq - u$s750 millones

  8. Harvey - u$s600 millones

  9. Abridge - u$s550 millones

  10. Lila Sciences - u$s550 millones

  11. Lambda - u$s480 millones

  12. SandboxAQ - u$s450 millones

  13. OpenEvidence - u$s410 millones

  14. Cognition AI - u$s400 millones

  15. Sierra - u$s350 millones

  16. Runway - u$s308 millones

  17. Together AI - u$s305 millones

  18. Periodic Labs - u$s300 millones

  19. Uniphore - u$s260 millones

  20. Hippocratic AI - u$s267 millones

  21. EliseAI - u$s250 millones

  22. Modular - u$s250 millones

  23. Sesame - u$s250 millones

  24. Celestial AI - u$s250 millones

  25. Fireworks AI - u$s250 millones

  26. Ambience Healthcare - u$s243 millones

  27. Shield AI - u$s240 millones

  28. ElevenLabs - u$s180 millones

  29. Distyl AI - u$s175 millones

  30. Baseten - u$s150 millones

  31. Glean - u$s150 millones

  32. EvenUp - u$s150 millones

  33. Fal - u$s125 millones

  34. Turing - u$s111 millones

  35. Nexthop AI - u$s110 millones

  36. Insilico Medicine - u$s110 millones

  37. Reka AI - u$s110 millones

  38. Eudia - u$s105 millones

  39. Tennr - u$s101 millones

  40. Upscale AI - u$s100 millones

  41. LMArena - u$s100 millones

  42. TensorWave - u$s100 millones

  43. Snorkel AI - u$s100 millones

  44. Decart - u$s100 millones

  45. Parallel - u$s100 millones

  46. Harmonic - u$s100 millones

  47. EnCharge AI - u$s100 millones

  48. Invisible Technologies - u$s100 millones

  49. You.com - u$s100 millones

