En plena expansión de la Inteligencia Artificial, 49 empresas recaudaron al menos u$s100 millones en financiamiento

El ecosistema global de la Inteligencia Artificial sigue en expansión, con el 2025 como un año trascendental. Las cifras de inversión en startups de IA en Estados Unidos y otras latitudes alcanzaron cifras monumentales: al menos 49 empresas lograron captar rondas de financiación por u$s100 millones o más.
En medio de los debates por una "burbuja de la IA", el 2025 cerrará como un gran año para el crecimiento del sector. En este escenario, al menos 49 empresas lograron captar rondas de financiación por u$s100 millones.
En detalle, del grupo de casi 50 startups, tres compañías concretaron más de una "megaronda" y siete firmas consiguieron fondos que superaron la barrera de los u$s1.000 millones. A falta de un mes para que termine el año, el sector ya igualó el número de empresas que han conseguido rondas de financiación de u$s100 millones o más respecto al total de 2024.
Una a una: las 49 empresas que lograron financiación de más de u$S100 millones
OpenAI - u$s40.000 millones
Anthropic - u$s16.500 millones
Anysphere - u$s3.200 millones
Reflection AI - u$s2.000 millones
Thinking Machines Lab - u$s2.000 millones
Cerebras Systems - u$s1.100 millones
Groq - u$s750 millones
Harvey - u$s600 millones
Abridge - u$s550 millones
Lila Sciences - u$s550 millones
Lambda - u$s480 millones
SandboxAQ - u$s450 millones
OpenEvidence - u$s410 millones
Cognition AI - u$s400 millones
Sierra - u$s350 millones
Runway - u$s308 millones
Together AI - u$s305 millones
Periodic Labs - u$s300 millones
Uniphore - u$s260 millones
Hippocratic AI - u$s267 millones
EliseAI - u$s250 millones
Modular - u$s250 millones
Sesame - u$s250 millones
Celestial AI - u$s250 millones
Fireworks AI - u$s250 millones
Ambience Healthcare - u$s243 millones
Shield AI - u$s240 millones
ElevenLabs - u$s180 millones
Distyl AI - u$s175 millones
Baseten - u$s150 millones
Glean - u$s150 millones
EvenUp - u$s150 millones
Fal - u$s125 millones
Turing - u$s111 millones
Nexthop AI - u$s110 millones
Insilico Medicine - u$s110 millones
Reka AI - u$s110 millones
Eudia - u$s105 millones
Tennr - u$s101 millones
Upscale AI - u$s100 millones
LMArena - u$s100 millones
TensorWave - u$s100 millones
Snorkel AI - u$s100 millones
Decart - u$s100 millones
Parallel - u$s100 millones
Harmonic - u$s100 millones
EnCharge AI - u$s100 millones
Invisible Technologies - u$s100 millones
You.com - u$s100 millones
