Los dos extras que reciben los jubilados en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los beneficios adicionales para jubilados y pensionados en diciembre de 2025 . Los haberes se ajustaron según el índice de inflación de octubre, que registró un aumento del 2,3%. Este incremento busca compensar el impacto de la suba de precios en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Los jubilados y pensionados recibirán dos beneficios clave este mes, el Sueldo Anual Complementario (SAC) , conocido como aguinaldo , y un bono extraordinario de $70.000. Ambos refuerzos aplican a quienes perciben haberes mínimos o proporcionales, según corresponda.

Los montos actualizados para diciembre de 2025 quedaron definidos de la siguiente manera:

El bono de $70.000 se otorga a quienes perciben el haber mínimo . Quienes superen ese monto recibirán un refuerzo proporcional para alcanzar el tope de $410.826,90. Las jubilaciones máximas quedan excluidas de este beneficio, ya que superan el piso establecido.

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene vigente para jubilados y pensionados con haberes mínimos. Este refuerzo busca garantizar un ingreso básico de $410.826,90 para los beneficiarios que más lo necesitan.

El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria de cada jubilado o pensionado. Quienes cobren más del mínimo recibirán un monto proporcional para alcanzar el tope establecido.

Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% del mejor haber mensual percibido en el semestre. Para diciembre de 2025, se tomará como referencia el monto actualizado con el ajuste del 2,3%.

El pago se acredita de forma automática en la misma fecha en que se abona el haber mensual habitual. No requiere trámites adicionales y corresponde exclusivamente a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

