29 de noviembre 2025 - 17:30

La nueva película de Prime Video donde una noche llena de tensión se convierte en la comedia perfecta

La plataforma de streaming y uno de los lanzamientos más esperados del 2025 que promete ser un éxito.

Kevin James es la estrella de la nueva producción de la plataforma de streaming.

Prime Video

La competencia constante por ser el rey de las plataformas de streaming obliga a estas a recurrir a producciones propias para quedarse con el mayor número de seguidores posible. Prime Video logró estrenar una película exclusiva que llamó la atención del público en este contexto.

Armados es uno de esos filmes que, si bien parecen tener un tono serio, con el papel protagónico del entrañable Kevin James, consigue no solo maravillar a quienes la miren, también garantiza risas en grandes cantidades.

Armados Prime Video
El reconocido actor incursiona en un rol bastante distinto al que acostumbra.

De qué trata Armados, el estreno de Prime Video

La estrella de Hollywood encarna a James, un expolicía que trabaja para la mafia, aunque no reveló esto a su familia. Para ellos sigue siendo un oficial de la ley, pero su doble vida lo llevará a una situación límite: si quiere que los suyos sobrevivan, deberá sacarlos de la ciudad a como dé lugar.

La propuesta puede no ser de las favoritas del público, ya que el ritmo de acción se transforma rápidamente en uno de comedia y no sigue una línea muy clara, aunque impacta de lleno con las tomas que recuerdan un tono parecido al de John Wick.

Prime Video: tráiler de Armados

Embed - ¡Armados! (2025) | Tráiler (Doblado Latino) | Kevin James | Guns Up

Prime Video: elenco de Armados

  • Kevin James
  • Christina Ricci
  • Maximilian Osinski
  • Luis Guzmán
  • Melissa Leo
  • Leo Easton Kelly
  • Keana Marie
  • Timothy V. Murphy
  • Joey Diaz

