La joya escondida del norte argentino que sorprende con una gran historia y un nombre muy particular

Este lugar destaca por su belleza natural y también deja anonadados a sus visitantes por su particular nombre.

Sin tanta popularidad en comparación a otros destinos, este lugar guarda una gran historia. AdobeStock

El norte de Argentina tiene varios destinos que son muy populares entre el turismo. Distintos rincones de las provincias que lo componen gozan de una gran cantidad de visitas año tras año, pero hay algunos no tan conocidos que enamoran a los curiosos que se aventuran a explorarlos.

Cada uno tiene lo suyo y busca atraer gente a su manera, pero este en particular tiene algo más que llamativo: un nombre bastante peculiar y una historia digna de ser escuchada a la hora de transitar por sus calles tan curiosas.

londres Todo Jujuy Londres es una alternativa ideal para quienes buscan lugares no tan concurridos. Todo Jujuy Dónde se ubica Londres Londres está en la provincia de Catamarca, dentro del departamento de Belén. Se encuentra a unos quince kilómetros de la ciudad de Belén y forma parte del corredor que une varias localidades históricas del oeste provincial. Es una zona de valles áridos, cerros de tonos rojizos y caminos que conservan una estética bien norteña.

El pueblo se ubica en un área donde la historia y la geografía conviven de manera intensa. Su cercanía a sitios arqueológicos importantes y a antiguas rutas lo posiciona como un punto estratégico para recorrer la región con calma.

Qué se puede hacer en Londres Uno de los atractivos principales es El Shincal de Quimivil, un sitio arqueológico que fue un centro administrativo incaico. Allí se pueden recorrer plazas ceremoniales, escalinatas, plataformas y senderos que permiten imaginar la vida de las comunidades que habitaron la zona hace siglos. Es un paseo ideal para quienes disfrutan de la historia y del paisaje amplio del valle.

El entorno natural invita a caminar entre cerros, senderos rurales y zonas elevadas donde el horizonte se vuelve protagonista. Los colores del monte, los atardeceres y la tranquilidad del ambiente ofrecen una experiencia relajada, lejos del movimiento urbano. También vale la pena recorrer el casco del pueblo, con construcciones de adobe, calles de tierra, iglesias antiguas y una estética simple que mantiene su esencia. Es un lugar donde la vida cotidiana se muestra sin artificios y el ritmo pausado acompaña cada visita. Cómo ir hasta Londres Para llegar desde San Fernando del Valle de Catamarca, la opción más directa es tomar la Ruta Nacional 38 hacia el norte hasta empalmar con la Ruta Nacional 40, que atraviesa Belén y continúa hasta Londres. El trayecto demanda entre tres y cuatro horas y se realiza por caminos asfaltados que bordean zonas de montaña. Otra alternativa es viajar primero hasta la ciudad de Belén y desde allí continuar por la Ruta Nacional 40 en dirección oeste. Son apenas quince kilómetros adicionales, lo que permite llegar tanto en auto como en transporte público que conecta los pueblos del departamento.

