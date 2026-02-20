Plazo fijo: lo que deberías invertir para ganar $100.000 en 30 días + Seguir en









Para quienes buscan cuidar su capital a fin de mes esta puede ser una opción redituable en un contexto de variaciones constantes.

PLazo fijo: esto se debe invertir para ganar $100.000 en 30 días. Depositphotos

Los plazos fijos son una de las alternativas de inversión más seguras en Argentina. En un contexto económico con variaciones constantes, este instrumento financiero brinda rendimientos previsibles y un riesgo mínimo. La posibilidad de abrir un plazo fijo desde plataformas digitales, incluso en bancos donde el usuario no tiene cuenta, amplió las opciones disponibles y generó mayor competencia entre las instituciones financieras.

Las tasas de interés varían según el canal de contratación. Los bancos ofrecen condiciones más ventajosas en sus plataformas digitales, lo que permite a los inversores obtener mayores rendimientos. Esta diferencia en las tasas puede influir significativamente en las ganancias finales.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Las tasas de plazo fijo en sucursal y home banking Las entidades bancarias ofrecen tasas de interés diferenciadas según el canal de contratación. En febrero de 2026, las tasas varían de la siguiente manera:

Por sucursal:

TNA: 20,50%



TEA: 22,54%

Por home banking:

TNA: 25,00%



TEA: 28,08% La diferencia en las tasas impacta directamente en los intereses generados al finalizar el plazo. Los bancos suelen ofrecer tasas más altas para operaciones digitales, ya que reducen costos operativos y evitan el uso de infraestructura física. La opción presencial sigue siendo conveniente para quienes prefieren el asesoramiento directo, aunque las tasas suelen ser menores.

Lo que debés tener en cuenta antes de sacar un plazo fijo Invertir a través del homebanking no solo ofrece mayor comodidad y agilidad, sino que también permite acceder a tasas más altas. Esta modalidad digital agrega flexibilidad y simplifica el proceso, incluso para quienes no son clientes del banco. Por otro lado, la opción presencial puede ser más adecuada para quienes buscan asesoramiento directo o no tienen acceso a plataformas digitales.

¿Cuánto se debe invertir para tener una ganancia de $100.000 en un plazo fijo de 30 días? Para obtener una ganancia de $100.000 en un plazo fijo a 30 días, el capital necesario varía según el canal de contratación: Por sucursal:

Capital necesario: $5.500.000



Intereses ganados: $92.671,23

Por home banking:

Capital necesario: $5.500.000



Intereses ganados: $113.013,70

