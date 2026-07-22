Las posibles sanciones de la Conmebol a las que se enfrenta Tigre por mostrar una bandera de Malvinas

Tras la victoria 3-0 ante Nacional, los jugadores festejaron con una bandera reivindicando la soberanía argentina en las Islas Malvinas como lo hizo la Selección argentina frente a Inglaterra.

Con una bandera idéntica a la de los festejos de la Selección argentina luego de ganarle a Inglaterra, los jugadores de Tigre salieron a la cancha tras la goleada 3-0 a Nacional.

Luego de la goleada por 3-0 de Tigre ante Nacional de Uruguay por los dieciseisavos de la Copa Sudamericana , los jugadores festejaron con una bandera en reclamo de las islas Malvinas . Por esa acción el club podría recibir sanciones disciplinarias por parte de la Conmebol.

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La bandera era idéntica a la que los futbolistas argentinos mostraron luego del histórico triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026 con el mensaje: “Las Malvinas son argentinas” . Al igual que la FIFA, la Conmebol prohíbe cualquier “mensaje político” exhibido en sus competiciones oficiales.

Tigre ahora se ve expuesto a una larga lista de sanciones posibles que se expresan en el Código Disciplinario de la organización presidida por Alejandro Domínguez. Las sanciones podrían ser: disputar los partidos a puertas cerradas o con aforo reducido, el cierre parcial del estadio, la prohibición de jugar en un estadio determinado, la obligación de jugar uno o más partidos en terreno neutral o en un tercer país.

El Matador también podría sufrir la anulación o repetición de partidos , reducción de puntos, prohibición de venta de entradas, descalificación de competiciones, retención de ingresos, prohibición de inscribir nuevos jugadores para torneos Conmebol, y prohibición de ingreso de hinchas para partidos que jueguen de visitante.

Además, el artículo 5.8.3 del Manual de Clubes expresa: “ La exhibición de mensajes políticos , religiosos, comerciales, leyendas conmemorativas o en carácter de homenajes … están prohibidas durante el partido, la llegada y/o salida del estadio, durante la previa y post partido, o en cualquier actividad relativa al partido , salvo que se encuentren previamente autorizadas por la CONMEBOL”.

Tigre podría recibir una multa económica según el artículo 5.8.3 del Manual de Clubes de la Conmebol.

Por esa violación al código de la organización el club podría recibir una multa económica. La penalización comenzaría en los u$s8 mil y podría aumentar a u$s10 mil en caso de reincidencia.

El caso de los aficionados de Tigre no fue el único en esta Copa Sudamericana. En abril de este año, cuando Unión de Santa Fe recibió a Palestino por la cuarta fecha de fase de grupos, una de las banderas colgadas del alambrado decía: “Las Islas Malvinas son argentinas”.

Ese gesto no pasó inadvertido e incluso el propio club chileno lo compartió en sus redes sociales.

Los micros de los hinchas de Tigre fueron baleados a la salida del estadio

La victoria del conjunto de Victoria quedó opacada por un ataque que sufrieron los aficionados en Montevideo. Dos personas en una motocicleta dispararon al menos diez veces hacia los micros de los hinchas.

Más tarde se conoció, mediante el periodista Juan Pablo Romero, que uno de los hinchas recibió el impacto de una bala y fue herido en la pierna y el pie. El joven fue trasladado a un centro asistencial donde recibió atención médica.

Los primeros indicios apuntan a integrantes de la barra de Nacional según Montevideo Portal. Mientras tanto, las autoridades uruguayas intentan esclarecer el violento episodio sufrido en la visita de Tigre a Uruguay.