¿Comprás en ferias de barrio? Esta billetera virtual trae un descuento imperdible para ahorrar hasta $20.000 por mes







Si pagás con la app del Banco Ciudad, podés acceder a reintegros exclusivos en ferias itinerantes, una opción ideal para aprovechar productos frescos y artesanías.

Este tipo de beneficios fortalece la economía local y favorece a vecinos, productores y comerciantes por igual.

Comprar en ferias de barrio es una costumbre que muchos porteños y bonaerenses valoran no solo por la frescura y calidad de los productos, sino también por la experiencia cercana y el contacto directo con productores y comerciantes locales. Además, ofrecen un espacio de encuentro, donde es posible compartir charlas, descubrir sabores regionales y apoyar a la economía local.

En tiempos en que la inflación afecta el bolsillo, aprovechar promociones y ofertas se volvió fundamental para estirar el presupuesto. Y es acá donde ganan terrero las billeteras virtuales, ya que son una forma sencilla, práctica y segura de realizar pagos, combinar métodos y aprovechar beneficios exclusivos.

Entre las opciones disponibles, Buepp, la app del Banco Ciudad, se posiciona como una herramienta aliada para quienes buscan ahorrar. Durante agosto, lanzó un descuento imperdible para las compras en las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial, que funcionan en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). ¡Descubrílo!

buepp 1.png Buepp: descuento en ferias de barrio La propuesta de Buepp está pensada para incentivar el consumo local y facilitar el acceso a alimentos frescos y de calidad en la ciudad porteña. La promoción ofrece un 30% de reintegro en las compras presenciales realizadas en las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial, un programa oficial que agrupa a feriantes adheridos y ubicados en diversos puntos estratégicos de la capital.

Este beneficio es válido para compras efectuadas con la billetera digital, ya sea con tarjeta de débito, crédito o dinero en cuenta dentro de la app. Los días en que se puede aprovechar son lunes, martes, jueves y sábados, y el tope de reintegro es de $20.000 por mes para cada usuario. Este, por su parte, se acredita automáticamente dentro de los 15 días hábiles siguientes a la compra.

Ferias-Itinerantes5 La guía para crear una cuenta en Buepp Comenzar a usar Buepp es un proceso simple, pensado para que cualquier persona pueda acceder a una billetera virtual segura, sin trámites presenciales ni requisitos complicados. Solo necesitás tu celular, conexión a internet y unos minutos de tu tiempo. Luego, seguí los siguientes pasos: Descargá la app: está disponible tanto en App Store para dispositivos iOS como en Google Play para Android. Registrate: ingresá tu número de celular y un correo electrónico activo. Es importante que tengas estos datos actualizados, ya que serán tu forma de acceder y recuperar la cuenta en caso de que te olvides la clave o tengas problemas de acceso. Escaneá tu DNI: asegurate de tenerlo a mano y en buen estado, ya que deberás tomar una foto clara del frente y dorso del documento. Sacate una selfie: para verificar tu identidad de forma biométrica, la app te pedirá una foto tipo selfie. Una vez completado este proceso, recibirás la confirmación y ya podrás comenzar a usar tu cuenta, cargar saldo, pagar, enviar dinero y aprovechar todos los descuentos y beneficios que ofrece la plataforma.