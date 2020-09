Relanzan plan "Ahora 12", con nuevos rubros y tres meses de gracia

Dentro de los nuevos rubros, se incorporaron servicios educativos, que incluyen cursos de idioma, relacionados con informática, deportivos y actividades culturales (se aclaró que no aplica para escuelas ni universidades). También se sumó el servicio de Reparaciones, que abarca los servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar, así como talleres de reparación de vehículos automotores y motocicletas. Por su parte, en el ítem de cuidado personal ingresaron peluquerías y centros de estética. Mientras que también se suma el servicios de instalación de alarmas.

Recepción

“Siempre vimos el programa Ahora 12 como una buena herramienta para fomentar el consumo. Lo positivo es que pusieron tres meses de gracia y es algo interesante, además de la ampliación en algunos rubros. Es una buena herramienta, pero la realidad es que no nos hace generar una expectativa grande de que sea un boom de consumo, porque la gente prioriza artículos de primera necesidad. No creo que mueva mucho el amperímetro, pero sí puedo decir que si no estuviera, sería mucho peor”, sostuvo a Ámbito Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), quien con respecto a los tres meses de gracia, señaló: “Es una buena zanahoria. Me parece bárbaro que el Gobierno imagine herramientas para poder reactivar, porque el cimbronazo que hemos tenido, y lo que falta, va a ser muy grande”.

Por su parte, Claudio Drescher, presidente de la Cámara de Indumentaria, remarcó a este diario: “Es una noticia espectacular. En las mesas sectoriales la Cámara de Indumentaria planteó esta idea, y la verdad es que haber encontrado hoy que va a funcionar así es un aliciente enorme, muy positivo. Hoy cualquier consumidor que está cuidando su bolsillo, viendo la posibilidad de estirar y tener tres meses de gracia hasta que se recupere un poco la economía y el empleo, me parece que es una de las medidas más inteligentes que se podrían haber tomado en relación con la necesidad de demanda del mercado interno”.