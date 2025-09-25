El titular de ARCA habló de la fugaz baja de retenciones: "El mayor beneficiado de esto es el campo"







Juan Pazo señaló que a partir de la "medida exitosa", el Gobierno podrá "consolidar la balanza del BCRA" y así "generar previsibilidad".

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, destacó la medida del Gobierno de bajar a cero las retenciones a los granos temporalmente, consideró que fue exitosa y enfatizó que el principal beneficiario fue el campo. El alivio fiscal finalizó el miércoles por la noche, luego de que anunciaran que las exportaciones del sector agropecuario alcanzaron el tope impuesto de u$s7.000 millones. Se espera que los dólares se liquiden en los próximos días en el Banco Central (BCRA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese sentido, Pazo señaló que gracias a esta medida, el Gobierno podrá "consolidar la balanza del BCRA" y así "generar previsibilidad". "El mayor beneficiario de eso es el campo porque siempre el más perjudicado en estos contextos fue el campo", agregó. Además, anticipó que los resultados de la baja impositiva se empiezan a trasladar a los precios de los productores.

A su vez, sostuvo que la medida "es totalmente consistente con lo que viene haciendo el gobierno nacional". "En la medida que hay espacio fiscal, se bajan impuestos", remarcó durante una entrevista en el streaming oficialista Carajo.

De esta manera, señaló que desde su llegada al poder, la administración de Javier Milei concretó distintas bajas impositivas y enumeró: "La Economías regionales a cero, lácteos a cero, porcinos a cero, baja de aranceles para la gran mayoría de los insumos que se usa para la producción y el 20% de manera definitiva de la baja de retenciones para lo que es el complejo de carnes y de granos", dijo y enfatizó que "ningún gobierno fue tan consistente entre lo que dice y lo que hace como este".

Temas ARCA

BCRA

Retenciones