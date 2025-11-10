Caso Diego Maradona: tras la insólita suspensión de la última audiencia, se reanuda el jury a la jueza Julieta Makintach







El testimonio de los jueces del juicio por la muerte de Maradona se postergó el viernes tras cortes de luz y filtraciones de agua en la sala.

Hoy se reanuda el jury contra Julieta Makintach luego de la suspensión de la segunda audiencia. AFP

El jury a Julieta Makintach se retomará este lunes en La Plata tras la suspensión de la segunda audiencia por problemas técnicos. Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, jueces del juicio nulo por la muerte de Diego Maradona, habían sido citados el viernes, pero no pudieron prestar declaración debido a cortes de luz y filtraciones de agua en la sala del subsuelo del Anexo de la Cámara de Senadores.

El incidente ocurrió cuando Savarino comenzó a declarar pasada las 15 horas. La electricidad se cortó brevemente y, al restablecerse, comenzó a filtrarse agua desde un filtro del aire acondicionado justo al lado del magistrado. La mesa debió moverse varios metros y se colocó un balde con un trapo, pero la situación se volvió insostenible y todas las partes suspendieron la jornada.

Julieta Makintach 1 La segunda audiencia se suspendió por problemas técnicos. Captura Antes de la interrupción, el juez explicó: “Hay una resolución de la Suprema Corte que dice que se puede transmitir lineamentos, alegatos y sentencia. No se transmiten testimoniales. Nos reunimos con Ezequiel Klass (del área de comunicación) y, cómo iban a venir muchos periodistas, Klass se ocupó de eso. Entraron en dos grupos los fotógrafos. Eso fue comentado con él. Yo presenté un oficio”.

Savarino aseguró su disposición a declarar: “Vengo el lunes, tengo muchas ganas de declarar. Vengo todas las veces que hagan falta en cualquier horario”. Además, llegó con una carpeta preparada, aunque no pudo abrirla debido a los imprevistos.

La defensa de la jueza Makintach ya declaró en el juicio y se defendió de las acusaciones: “Quiero que me conozcan, que me tengan paciencia. Hubo un escarnio mediático. Puse la renuncia a disposición del Gobernador. Nunca me imaginé que iba a generar tanto daño a la Justicia. Era todo lo contrario a lo que yo buscaba”.

También criticó la cobertura mediática: “Agarro la prensa hoy: ‘Llegó tarde y sin dar explicaciones’. Desde ayer que estoy viviendo desde La Plata. Lo que quería evitar era la exposición de la prensa. Lo único que hice fue tratar de evitarla. Me llamaban de los programas, no quiero fama, no quiero ser actriz”. El tratamiento podría extenderse cinco audiencias, donde se definirá si la magistrada será destituida o recuperará su cargo. Trailer Justicia Divina.mp4 El tráiler del filme que desató la polémica. "Ojalá pudiera volver el tiempo atrás", las disculpas de la jueza Makintach en la primera jornada del jury El jueves se llevó a cabo la primera jornada del jury contra Julieta Makintach. En el, la imputada negó haber tenido contacto alguno con la productora y dijo no comprender cómo su imparcialidad está siendo cuestionada. “Lamento profundamente esto. La justicia, la demora. Ojalá hubiera podido volver el tiempo atrás. Lo juro por mis hijos que no conozco a la productora. Jamás me imaginé que mi imparcialidad como jueza iba a estar en juego”, expresó durante su testimonio. La magistrada aseguró que la única persona vinculada al proyecto a la que conocía era una amiga suya, quien le había presentado a un escritor “maradoniano”, y que en su momento comentó a sus colegas del tribunal que esa amiga planeaba realizar un documental sobre Maradona. Además agregó: “consulté sobre la cámara el primer día. Todos sabían que iba a haber una cámara con planos cortos hacia mí”, remarcó. “Lo consulté y me dijeron que era una idea brillante”.