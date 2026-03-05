¿Conviene invertir en plazo fijo? Cuánto gano si deposito hoy $800.000 a 30 días + Seguir en









La inversión bancaria ofrece distintos rendimientos dependiendo del canal elegido para llevarla a cabo.

Antes de decidir, lo mejor es comparar tasas entre distintos bancos. También es importante revisar si la entidad ofrece una renovación automática y cuáles son las condiciones, en caso de una cancelación anticipada. Depositphotos

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan resguardar sus pesos, sin asumir grandes riesgos. En un contexto donde las tasas varían todos los días, muchos ahorristas comparan los rendimientos, antes de decidir dónde invertir su dinero.

Con una suma de $800.000 a 30 días, el resultado final cambia según la vía de constitución y la política de cada banco. Por eso, te mostramos los porcentajes actuales y la diferencia entre hacerlo online o de manera presencial.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo en marzo 2026: cuánto gano si invierto $800.000 a 30 días El canal electrónico suele ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) más alta que la disponible en sucursal. Esa brecha impacta en el interés que se cobra al vencimiento.

Para un depósito de $800.000 a 30 días, en sucursal la TNA es del 20,50%, con una tasa efectiva anual cercana al 22,54%. Pero, a través de homebanking la TNA sube al 25%, con una TEA aproximada de 28,08%. A partir de esto, el interés mensual en sucursal resulta en $13.479,45. Pero por la vía digital, el rendimiento sube por encima de los $16.438,36

Las entidades financieras ajustan sus porcentajes de acuerdo con su estrategia comercial y las condiciones del mercado. Entre los bancos más relevantes, las tasas nominales anuales para inversiones a 30 días son así:

Banco Nación ofrece 25% de TNA.

Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece 25% de TNA.

Banco Galicia ofrece 23% de TNA.

BBVA Argentina ofrece 23% de TNA.

Banco Macro tiene una una TNA del 27%.

Banco Credicoop ofrece una TNA del 22%

ICBC Argentina ofrece una TNA del 23,5%.

Banco Ciudad ofrece una TNA del 23%. La diferencia entre ambas alternativas se explica por la política comercial de los bancos, que suelen ofrecer tasas más atractivas a través de home banking o aplicaciones móviles. El objetivo es incentivar el uso de canales digitales y reducir costos operativos. Otra ventaja del formato online es la posibilidad de constituir la inversión sin necesidad de presentarse en una sucursal. De hecho, algunas entidades permiten realizar la operación sin ser cliente previo, lo que amplía el abanico de opciones disponibles. Antes de decidir, lo mejor es comparar tasas entre distintos bancos. También es importante revisar si la entidad ofrece una renovación automática y cuáles son las condiciones, en caso de una cancelación anticipada.

