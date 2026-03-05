El plazo fijo: así operan los bancos hoy, jueves 5 de marzo + Seguir en









Las entidades financieras mantienen rendimientos para depósitos a 30 días mientras los ahorristas miran inflación y dólar.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más conocidas entre los ahorristas argentinos. Aunque existen alternativas más complejas en el sistema financiero, el depósito tradicional continúa siendo una opción simple y accesible para quienes buscan resguardar pesos durante un período determinado.

En un escenario económico marcado por la inflación y los movimientos del dólar, muchos pequeños inversores revisan casi a diario qué tasas ofrecen los bancos. El interés es lógico, ya que la rentabilidad define si el dinero gana o pierde poder de compra con el paso del tiempo.

Plazo Fijo Plata A esto se suma otro factor que pesa cada vez más, y es la posibilidad de constituir plazos fijos sin ir al banco. Desde hace algunos años, el sistema financiero argentino permite abrir depósitos de manera online incluso sin ser cliente de la entidad, lo que amplió la competencia entre bancos por captar ahorros.

Tasas del plazo fijo hoy, 5 de marzo 2026 Las tasas de interés que ofrecen los bancos para plazos fijos en pesos varían según la entidad y el monto invertido. En general, el cálculo se realiza sobre un período mínimo de 30 días de permanencia del dinero, que es el plazo más elegido por los ahorristas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó hace tiempo el sistema de plazo fijo electrónico, una modalidad que permite a cualquier persona comparar tasas y constituir el depósito de forma digital. Este mecanismo busca fomentar la competencia entre entidades financieras. En la práctica, lo que ocurre es que cada banco fija su propio rendimiento, por lo que los porcentajes pueden cambiar con cierta frecuencia.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Para el 5 de marzo de 2026, los rendimientos de los plazos fijos tradicionales en pesos siguen moviéndose dentro de un rango que los bancos ajustan de acuerdo con el contexto económico y las decisiones del BCRA. En general, las entidades publican tasas nominales anuales (TNA) que luego deben prorratearse según la cantidad de días del depósito. Los principales bancos del país ofrecen estos porcentajes este jueves 5 de marzo: Banco de la Nación Argentina : 25%

Banco Santander : 23%

Banco Galicia : 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

Banco Credicoop : 22%

BBVA : 23%

Banco Macro : 27%

ICBC : 23,5%

Banco Ciudad: 23%

