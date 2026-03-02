Plazo fijo en marzo 2026: cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días + Seguir en









La colocación bancaria ofrece un retorno previsible con la tasa vigente del sistema financiero argentino.

El plazo fijo es una de las alternativas más rentables para ahorrar en Argentina.

Dentro de las distintas maneras ahorrar, hay una que hace años que mantiene su vigencia dentro del mercado local. Frente a un escenario económico muy complejo, muchos eligen alternativas que les den previsibilidad y un bajo riesgo.

Entre esas opciones está el Plazo Fijo, que permite conocer desde el inicio cuál será el rendimiento al finalizar el período pactado. Las entidades financieras publican tasas distintas, según el canal elegido, lo que impacta sobre el resultado final.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Plazo fijo: cuánto gano si deposito hoy $500.000 a 30 días Para calcular lo que se gana con un Plazo Fijo de $500.000 a 30 días, hay que observar la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada banco. En marzo 2026, algunas entidades pagan alrededor de 20,50% anual en sucursal, mientras que por canales electrónicos la tasa puede trepar a 25%.

En sucursal, con una TNA del 20,50% a 30 días, el interés generado ronda los $8.424,66. Al finalizar el período, el total acreditado es de $508.424,66. Pero si la operación se concreta de forma digital con una TNA del 25%, la ganancia estimada llega a $10.273,97. En ese caso, el monto final sería de $510.273,97.

El contraste entre las dos alternativas surge, porque muchas entidades incentivan la operatoria online con tasas más altas, ya que reduce costos administrativos y amplía la competencia entre bancos. Otra ventaja es la posibilidad de constituir el depósito sin acudir a una oficina. Muchas entidades permiten operar desde el home banking, incluso para clientes que no poseen cuenta previa en ese banco.

Antes de elegir, lo mejor es comparar las tasas, condiciones y montos mínimos exigidos. Aunque se trata de una herramienta clásica, la diferencia entre alternativas puede influir sobre la rentabilidad mensual para quienes buscan ahorrar la mayor cantidad de dinero posible.

