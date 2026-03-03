Variantes en el plazo fijo: así operan los bancos hoy, martes 3 de marzo + Seguir en









Las entidades bancarias ajustan rendimientos para colocaciones a 30 días y el comparador oficial permite chequear cada propuesta vigente.

Cómo están hoy los plazos fijos en Argentina Depositphotos

El escenario para quienes eligen el plazo fijo tradicional muestra matices este martes 3 de marzo. Tras la desregulación de las tasas mínimas que regía hasta fines del año 2023, cada entidad define su propio esquema de rendimientos y condiciones, lo que abre una brecha cada vez más visible entre bancos públicos, privados y digitales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, el seguimiento diario se volvió casi una rutina para ahorristas que buscan rascar algunos puntos extra de Tasa Nominal Anual (TNA). Ya no alcanza con ir al banco de siempre, ya que hoy conviene mirar la letra chica, comparar porcentajes y revisar si existen beneficios para clientes o para quienes constituyen el depósito de manera online.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Según los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ofrece un comparador oficial con las tasas informadas por cada entidad para plazos fijos en pesos a 30 días los clientes pueden comparar diariamente las opciones disponibles y tomar como referencia para medir cómo se mueve el mercado.

Tasas del plazo fijo hoy, 3 de marzo 2026 Las tasas para colocaciones a 30 días presentan diferencias relevantes según la entidad y el canal de constitución. Algunas instituciones ofrecen rendimientos más altos para operaciones electrónicas, mientras que en sucursal física el porcentaje puede ser menor. La brecha, en ciertos casos, supera varios puntos porcentuales.

El dato clave es la TNA, que indica el rendimiento anual sin capitalización intermedia. Para un depósito a 30 días, el cálculo efectivo depende de esa tasa dividida en períodos mensuales.

inversiones plazo fijo Depositphotos Algunas entidades grandes del sistema financiero mantienen tasas en línea con el promedio del mercado, mientras que bancos más chicos o digitales intentan captar depósitos con propuestas algo más agresivas. Sin embargo, esas diferencias pueden cambiar en cuestión de días. El ahorrista que ayer veía una oferta atractiva puede encontrarse hoy con un ajuste a la baja. Estos son los números que ofrecen los principales bancos del país este martes 3 de marzo: Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 24%

: 24% Banco Macro : 27%

: 27% Banco Credicoop : 24%

: 24% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

Temas Plazo fijo