Plazo fijo: así operan los bancos hoy, lunes 2 de marzo

Las entidades ajustan rendimientos y condiciones para captar pesos. Qué ofrecen y qué tener en cuenta antes de constituir un depósito.

Los bancos actualizan las tasas del plazo fijo en marzo 2026

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan proteger sus ahorros en pesos sin asumir riesgos de mercado. En un escenario económico que todavía presenta volatilidad e inflación elevada, muchos ahorristas priorizan previsibilidad, aunque eso implique resignar liquidez durante 30 días o más.

Este lunes 2 de marzo, los bancos operan con tasas que reflejan la política monetaria vigente y la competencia entre entidades por captar depósitos. Las condiciones pueden variar según si el cliente es o no es titular de una cuenta en el banco y si la constitución se realiza por canales digitales.

inversiones plazo fijo Depositphotos Desde hace años, el sistema financiero permite constituir plazos fijos de manera online incluso en bancos donde el usuario no es cliente. Esta modalidad, impulsada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), busca fomentar la competencia y mejorar las tasas ofrecidas al público. En la práctica, obliga a las entidades a publicar sus rendimientos y simplificar el proceso de alta.

Tasas del plazo fijo hoy, 2 de marzo 2026 Las Tasas Nominales Anuales (TNA) que ofrecen los bancos para colocaciones a 30 días cambian según el perfil del depositante y el monto invertido. En general, las entidades grandes tienden a moverse en línea con la referencia del sistema, mientras que algunos bancos medianos o digitales suelen ofrecer algunos puntos porcentuales adicionales para atraer nuevos fondos.

Plazo Fijo Plata Para un depósito tradicional a 30 días, el rendimiento se calcula en base a la TNA informada. En el caso de los plazos fijos online para no clientes, el procedimiento es completamente digital: el ahorrista ingresa sus datos, transfiere el dinero desde su cuenta bancaria y al vencimiento el capital más intereses vuelve automáticamente a la cuenta de origen. El BCRA establece que el monto mínimo suele ser bajo, lo que permite acceder con sumas relativamente chicas.

Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este lunes 2 de marzo: Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 24%

: 24% Banco Macro : 27%

: 27% Banco Credicoop : 24%

: 24% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

Depositphotos

