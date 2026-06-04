El milagro del Río Han: las tres claves que explican el éxito económico de Corea del Sur

De una nación devastada por la guerra a una potencia global en semiconductores, inteligencia artificial y tecnología. Un recorrido por los pilares que explican el desarrollo del país asiático y las oportunidades que podrían abrirse para Argentina.

Enviada especial a Seúl-. Es difícil resumir la economía de Corea del Sur en una sola nota periodística. Por eso, esta será la primera de una saga de tres. Sin embargo, vale la pena detenerse en algunos conceptos clave para entender por qué este país se convirtió en una de las historias de desarrollo más exitosas del último siglo y por qué hoy representa una oportunidad que muchos inversores argentinos aún observan con distancia.

La historia económica de Corea del Sur está profundamente vinculada a su presente. En apenas siete décadas, el país pasó de quedar devastado por la guerra a convertirse en una de las economías más innovadoras del mundo, líder en sectores como semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología y servicios financieros.

Aunque para los argentinos Corea del Sur parece un mercado lejano, las oportunidades de cooperación son concretas. La complementariedad entre ambas economías podría abrir espacios de colaboración no sólo en tecnología de vanguardia, sino también en el desarrollo de acuerdos que impulsen la innovación financiera, permitan generar sinergias entre empresas fintech y faciliten nuevas oportunidades de inversión y negocios entre ambos países.

Es difícil entender la economía de Corea del Sur sin comprender primero su historia . Quienes visitan el país descubren rápidamente que la Guerra de Corea sigue muy presente en la memoria colectiva, no sólo en los monumentos y memoriales repartidos por Seúl, sino también en la forma en que los coreanos interpretan su propio desarrollo.

El conflicto, que se extendió entre 1950 y 1953, enfrentó a Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética y China, con Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y por Naciones Unidas. La guerra terminó con un armisticio, pero nunca se firmó un tratado de paz definitivo. Técnicamente, ambas Coreas siguen en guerra hasta hoy.

Las consecuencias fueron terribles para el pueblo coreano. La infraestructura quedó destruida, millones de personas fueron desplazadas y la economía prácticamente desapareció. Corea del Sur era entonces uno de los países más pobres del mundo.

Sin embargo, en las décadas siguientes ocurrió lo que hoy se conoce como el "Milagro del Río Han", uno de los procesos de desarrollo económico más increíbles de la historia moderna. Entre los años cincuenta y finales de los noventa, Corea del Sur pasó de ser una economía agrícola y empobrecida a convertirse en una potencia industrial, tecnológica y exportadora.

La explicación es tan sencilla como tan difícil ponerla en práctica en nuestro propio país: la nación entendió cuáles eran sus limitaciones y cuáles eran sus fortalezas. No tenían petróleo, no tenían gas, no tenían recursos naturales pero tenían algo muy importante, capital humano.

Por eso, el Estado apostó fuertemente a la educación y a la formación de su población. "El nivel educativo ha sido un factor muy positivo para el crecimiento económico de Corea. La educación es un elemento central para la productividad". Es así como los padres comenzaron a inspirar a sus hijos para que estudien para sacarlos de la pobreza, el llamado "ascenso social", venía de la mano de la educación. Es por eso, que la iniciativa comenzó desde el propio Gobierno: la inversión en educación en aquellos años pasó del 4,2% del PBI en 1954, al 15% en 1960. En consonancia, el PBI per cápita pasó de u$s67 por habitante en 1953 a u$s80 por habitante en 1960. La inversión en conocimiento se convirtió en una política de largo plazo que atravesó distintos gobiernos y generaciones. Apenas una década después del fin de la guerra, Corea ya había iniciado una recuperación que sorprendía al mundo.

Durante mi paso por Seúl escuché una frase que resume buena parte de la mentalidad coreana: "Lo único constante es el cambio. Mantente flexible". Esa idea parece haber guiado gran parte de la estrategia económica del país durante los últimos 70 años.

La capacidad de adaptación, la disciplina, la inversión en educación y una fuerte cultura del esfuerzo son elementos que los propios coreanos identifican como la base de su desarrollo. No es casual que una de las palabras que más se escucha al hablar de Corea sea "resiliencia". Para muchos, esa resiliencia es precisamente el punto de partida para entender cómo una nación devastada por la guerra logró transformarse en una de las economías más avanzadas y con mayor potencial del mundo.

K-Economic: las tres claves de la economía coreana

Si hay algo que queda claro al recorrer Corea del Sur es que el crecimiento económico no es visto únicamente como una cuestión de números. Existe una visión de largo plazo, compartida tanto por el sector público como por el privado, que busca sostener el desarrollo a través de la innovación, el emprendimiento y la competitividad global.

Bajo el concepto de K-Economy, el país impulsa una estrategia orientada a fortalecer el mercado de capitales, atraer inversiones internacionales, fomentar el crecimiento de startups y consolidar un sistema de innovación capaz de generar nuevas oportunidades de desarrollo. El objetivo es construir una economía más dinámica, con empleos de mayor calidad, mayor inclusión digital y empresas capaces de competir en los mercados globales.

Detrás de esta estrategia existe un componente cultural que me llamó la atención apenas pisé este país: la fuerte competencia presente en la sociedad coreana. La exigencia comienza desde que son chicos. Los estudiantes compiten por obtener los mejores resultados académicos y acceder a las universidades más prestigiosas del país. Esa cultura del esfuerzo y la superación individual se traslada posteriormente al mundo laboral y empresarial.

El emprendedurismo ocupa un lugar central dentro de este modelo. A través de incentivos, programas de financiamiento y políticas de apoyo a la innovación, Corea del Sur busca que cada vez más personas puedan transformar ideas en negocios. La lógica es que un ecosistema emprendedor sólido no sólo genera empleo, sino que también impulsa nuevas industrias, promueve soluciones innovadoras para los desafíos de la sociedad y aumenta la competitividad de toda la economía.

Más que una política económica puntual, se trata de una visión compartida sobre el futuro. Una estrategia de desarrollo que combina educación, innovación, financiamiento y cultura emprendedora con un objetivo común: sostener la prosperidad de largo plazo.

P1481569 Visita al Global Knowledge Exchange & Development Center. Un lugar dedicado a contar la experiencia económica de Corea del Sur a la comunidad internacional.

La economía coreana: exportar, exportar, exportar

Probablemente muchas de las marcas coreanas sean familiares para cualquier argentino. Samsung, LG o Hyundai forman parte de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, detrás de esas compañías existe una estrategia nacional que Corea del Sur desarrolló durante décadas: convertir a las exportaciones en el principal motor de crecimiento económico.

Sin grandes recursos naturales y con un mercado interno relativamente pequeño, Corea entendió que su desarrollo dependía de conquistar mercados internacionales. Hoy es líder global en industrias como automóviles, electrónica, semiconductores, baterías, cosméticos, salud, logística, maquinaria pesada, petroquímica y entretenimiento.

Uno de los sectores que más está captando inversiones es el de los vehículos autónomos. Si bien Tesla suele monopolizar la conversación global, las compañías coreanas llevan años desarrollando tecnologías vinculadas a este mercado. La apuesta no se limita a la fabricación de automóviles, sino que abarca toda la cadena de valor: inteligencia artificial, materiales avanzados, autopartes, sensores y componentes electrónicos.

Empresas como Hyundai Motor Group, Samsung Electronics, LG Electronics y las tecnológicas Naver y Kakao participan activamente en el desarrollo de soluciones vinculadas a la movilidad inteligente y los vehículos autónomos. En paralelo, Corea se consolidó como una potencia en baterías para vehículos eléctricos, una industria clave para la eficiencia energética y la autonomía de estos sistemas.

Pero si existe una industria estratégica para Corea es la de los semiconductores. Allí se encuentra uno de los principales focos de tensión geopolítica entre Estados Unidos y China.

Los chips avanzados son indispensables para el desarrollo de inteligencia artificial, centros de datos, equipamiento militar, computación de alto rendimiento y vehículos autónomos. Estados Unidos considera que el acceso irrestricto de China a esta tecnología podría fortalecer significativamente sus capacidades tecnológicas y militares, motivo por el cual desde 2022 viene imponiendo restricciones a la exportación de equipamiento y tecnología de última generación.

En ese escenario, Corea ocupa una posición privilegiada y, al mismo tiempo, delicada. Por un lado, Estados Unidos es su principal aliado militar y tecnológico. Por otro, China es uno de sus mayores socios comerciales y un mercado fundamental para sus exportaciones.

Gigantes como Samsung Electronics y SK Hynix dominan una porción significativa del mercado mundial de memorias DRAM y NAND, componentes esenciales para los sistemas de inteligencia artificial. De hecho, SK Hynix se convirtió en uno de los principales proveedores de Nvidia, la compañía que lidera el boom global de la IA.

La estrategia coreana frente a esta disputa no consiste en elegir entre EEUU y China. Su objetivo es mantenerse como un proveedor indispensable para ambas potencias, preservando su posición dentro de una industria considerada crítica para el futuro de la economía mundial.

Sin embargo, el éxito de los grandes conglomerados coreanos no puede entenderse sin observar a las pequeñas y medianas empresas. Las pymes son una pieza fundamental dentro del modelo económico del país. Mientras las grandes corporaciones producen bienes finales y lideran la expansión internacional, miles de empresas más pequeñas abastecen de componentes, materiales, tecnología e insumos especializados.

Su aporte es tan relevante que muchos las consideran la verdadera columna vertebral de la economía coreana. La competitividad internacional de gigantes como Samsung, Hyundai o LG depende, en gran medida, de una extensa red de proveedores altamente especializados.

A este entramado se suma otro actor clave: las startups. Corea ha logrado construir uno de los ecosistemas emprendedores más dinámicos de Asia, impulsado por financiamiento, innovación tecnológica y una fuerte cultura empresarial. La creación de nuevas compañías es vista como una herramienta para generar empleo, desarrollar industrias emergentes y mantener la competitividad del país en sectores de alto valor agregado.

Finalmente, existe una industria que genera ingresos crecientes y que probablemente sea la más visible para el resto del mundo: la denominada "K-Culture". Lo que comenzó como una estrategia para exportar contenidos culturales terminó convirtiéndose en un fenómeno global.

Series, música, cine, videojuegos y productos culturales coreanos se expandieron a una velocidad notable durante las últimas dos décadas. Los K-Dramas, en particular, se transformaron en uno de los principales vehículos de difusión de la cultura coreana. En 2023, 16 de las 100 producciones más populares de Netflix fueron de origen coreano, una muestra de cómo el entretenimiento también fue convertida en una industria capaz de ser exportable.

Esta es una primera recorrida por Corea del Sur luego de conversar con funcionarios y representantes del mercado financiero. La sensación que a esta cronista le quedó por el momento es que el éxito coreano no puede explicarse por una sola política ni una sola industria.

La educación, la innovación, la disciplina, el espíritu emprendedor y la capacidad de competir en los mercados globales forman parte de una misma estrategia de desarrollo que Corea del Sur construyó durante décadas. Sin contar con grandes recursos naturales, el país apostó por su capital humano como principal motor de crecimiento, promovió la creación de empresas capaces de expandirse internacionalmente y diseñó una ambiciosa política de desarrollo territorial. Esta incluyó la modernización de regiones antes despobladas, construyendo industrias desarrollando la especialización productiva de distintas zonas y una fuerte inversión en infraestructura. El resultado fue la consolidación de un ecosistema que integra tecnología, financiamiento, industria y cultura emprendedora, y que hoy posiciona a Corea del Sur entre las economías más innovadoras y competitivas del mundo.

P1492158 Visita al Korea Territorial Development Museum, un lugar dedicado a contar la experiencia de Corea el Sur en el desarrollo de la ciudad, transporte y la infraestructura para el desarrollo de los sectores más dinámicos.

Quizás la principal enseñanza no sea que Corea encontró una fórmula mágica para crecer, sino que logró sostener una estrategia de largo plazo durante más de setenta años. Mientras gran parte del mundo discute los desafíos de la inteligencia artificial, los semiconductores y la competitividad global, Corea ya ocupa un lugar central en esa conversación.

Para Argentina, que busca nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo tecnológico, el país asiático puede parecer lejano en el mapa. Sin embargo, después de observar de cerca su transformación, queda claro que algunas de las lecciones más valiosas para el futuro podrían estar llegando desde el otro lado del mundo. En la próxima nota, abordaremos otro de los pilares del modelo coreano: el desarrollo de su mercado de capitales, las reformas que buscan dejar atrás el denominado "Korea Discount" y cómo el país intenta convertir a su bolsa en una de las más atractivas de Asia para los inversores globales.