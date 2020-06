En el mundo advierten que es temprano para retirar ayuda

Como prueba de la preocupación reinante, y casi en paralelo al clamor de Lagarde, un importante grupo de más de 150 académicos liderados por el ex-Fed, Ben Bernanke, nucleados en el Washington Center for Equitable Growth le envió una misiva al Congreso de EE.UU., dirigida a los líderes republicados y demócratas, implorando que aprueben de inmediato una ley de ayuda multifacética de magnitud acorde con los desafíos que enfrenta la economía. Junto a Bernanke respaldaban la carta gente de la talla de Janet Yellen, los Premio Nobel Robert Solow y Michael Spence, y cuatro expresidentes del Consejo de Asesores Económicos entre otros.

Si bien los firmantes reconocen el apoyo económico, sin precedentes, brindado por el Congreso y la Fed a los afectados por la recesión del coronavirus, subrayan la necesidad de una legislación adicional. “Aún queda mucho por hacer”, advierten. O sea, no solo le piden que no retiren las ayudas sino que las incrementen. La nueva legislación debería proporcionar, como mínimo, “apoyo continuo para los desempleados, nueva asistencia a los estados y localidades, inversiones en programas que preserven la relación empleador-empleado y ayuda adicional para estabilizar la demanda agregada”. Si el Congreso no actúa, los gobiernos estatales y locales se enfrentan a déficits presupuestarios potencialmente desastrosos. De esta manera le piden que apruebe otro paquete de recuperación económica antes de que la mayor parte del apoyo de la Ley CARES expire. “Si bien los firmantes de esta carta tienen diferentes puntos de vista sobre el tamaño óptimo y la composición del paquete, todos estamos de acuerdo en que una respuesta adecuada debe ser grande, proporcional a la brecha de producción que enfrenta la economía en la próxima década”. “El Congreso no debe volver a cometer el error de la crisis 2008, debe abordar con audacia este riesgo y el daño económico que ya está ocurriendo, aprobando, lo antes posible, un proyecto de ley de ayuda multifacético de magnitud acorde con los desafíos que enfrenta la economía.

En esta línea, la semana pasada, Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, alertó sobre los errores cometidos en la década del ‘30 y las enseñanzas de la crisis financiera 2008 valorando una rápida y contundente respuesta de política monetaria cuando se producen crisis. El Congreso y la Casa Blanca aprobaron medidas audaces y rápidas de alivio económico, pero Daly señala que hay que ser flexibles y estar preparados para hacer más. “La lección más difícil de la Gran Depresión (1930) y la Gran Recesión (2008) es que tomó una década para que la economía se recupere completamente y para que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los desplazados por el choque. “No podemos esperar 10 años para que una recuperación económica llegue a todos”, afirmó y agregó que la política monetaria sola no podía lograrlo y la clave pasar por la composición del mayor gasto.

Vale comentar los resultados de un estudio de Daniel Wilson, de la Fed de San Francisco, sobre el impacto macroeconómico de los estímulos fiscales quien comparó la composición de los programas de estímulo fiscal en la Gran Recesión (2008) con los actuales (en ambos casos la tasa de la Fed estaba cerca de 0% lo que limita la capacidad de la política monetaria para estimular la economía). “La respuesta fiscal de Covid-19 tiene muchas similitudes con la de la Gran Recesión. La evidencia del estímulo fiscal pasado arroja tres implicancias importantes: la propensión marginal a consumir de las transferencias individuales es alta cuando el desempleo es alto y las restricciones de liquidez se unen, lo que implica multiplicadores fiscales cercanos o superiores a uno. En segundo lugar, la propensión marginal a gastar de las transferencias federales por parte de los gobiernos estatales y locales es particularmente alta en tiempos de tensión fiscal, lo que sugiere al menos un traspaso de dólar por dólar al gasto. En tercer lugar, el multiplicador fiscal del gasto público cuando la política monetaria está en el límite inferior cero es de alrededor de 1,5. La evidencia sugiere que el aumento del PBI de la respuesta fiscal actual es probable que sea grande”.