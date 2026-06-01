Juan Manuel Cerúndolo va por otro golpe en Roland Garros: busca los cuartos ante Matteo Berrettini

El argentino es la última carta nacional en el Grand Slam francés y quiere seguir haciendo historia tras eliminar a figuras del circuito. Juega este lunes por un lugar entre los ocho mejores.

Contra todos los pronósticos, Juan Manuel Cerúndolo se convirtió en una de las grandes historias de Roland Garros . El tenista argentino, que llegó sin el foco principal dentro de la delegación nacional, se metió en la segunda semana del torneo y ahora afronta el desafío más importante de su carrera: alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam .

Ubicado en el puesto 56 del ranking ATP , el zurdo porteño jugará este lunes frente al italiano Matteo Berrettini , en un cruce de octavos de final que marcará el primer enfrentamiento entre ambos. El partido se disputará en el court Suzanne Lenglen, en el tercer turno de la jornada, con transmisión de ESPN .

El camino de Cerúndolo hasta esta instancia fue tan exigente como inesperado. En la segunda ronda protagonizó uno de los grandes impactos del torneo al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner , en un partido en el que remontó dos sets en contra en condiciones climáticas extremas. Luego, en la tercera ronda, superó al español Martín Landaluce en un duelo maratónico que se extendió por cinco sets y cerca de seis horas de juego.

Acostumbrado a desarrollarse lejos de los reflectores que suelen acompañar a su hermano, Francisco Cerúndolo , el menor de la familia logró dar un salto de calidad en el escenario más exigente del circuito. Hasta este torneo, sus mejores actuaciones en majors habían sido discretas, con presencias en segundas rondas, pero nunca había logrado instalarse entre los 16 mejores.

Ahora, además, igualó la marca de su hermano mayor en este certamen. Francisco Cerúndolo , actual número 26 del mundo, había alcanzado los octavos de final en Roland Garros en 2023 y 2024, además de hacerlo en el Abierto de Australia este año.

El propio Francisco, que quedó eliminado en tercera ronda ante el estadounidense Zachary Svadja, destacó el crecimiento de Juan Manuel y su capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia. Con la eliminación del resto de los argentinos —Francisco Comesaña, Thiago Agustín Tirante y Solana Sierra—, Juanma quedó como la única esperanza nacional en los cuadros individuales.

cerúndolo El propio Francisco, que quedó eliminado en tercera ronda ante el estadounidense Zachary Svadja, destacó el crecimiento de Juan Manuel y su capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia.

Del otro lado estará Berrettini, un jugador experimentado que supo ser número 6 del mundo y finalista de Wimbledon. Actualmente relegado al puesto 105 por lesiones, el italiano atraviesa un proceso de recuperación y llega con confianza tras superar duros compromisos en París, incluido un extenso duelo ante Comesaña.

El desgaste físico será un factor clave, ya que ambos vienen de partidos largos en la ronda anterior. En el caso del argentino, el esfuerzo ante Landaluce dejó secuelas evidentes. “No puedo más, me quiero ir a dormir”, confesó tras el encuentro, reflejando el nivel de exigencia que implicó su victoria.

Más allá del resultado, Cerúndolo ya tiene asegurado un avance importante en el ranking, con la posibilidad de alcanzar al menos el puesto 44, el mejor de su carrera. Sin embargo, su ambición no se detiene ahí: busca seguir avanzando en un cuadro que se abrió tras varias sorpresas.

En caso de avanzar, su próximo rival saldrá del duelo entre el estadounidense Frances Tiafoe y el italiano Matteo Arnaldi, mientras que en una hipotética semifinal podría cruzarse con nombres como Felix Auger-Aliassime, uno de los mejor posicionados en esa parte del cuadro.

Con una mentalidad enfocada y un estilo de juego cerebral que le valió el apodo de “La Compu”, Juan Manuel Cerúndolo encara el desafío con una premisa clara: ir punto a punto, sin dejarse llevar por la magnitud del momento.

En París, donde el polvo de ladrillo suele premiar la paciencia y la inteligencia táctica, el argentino ya demostró que tiene argumentos para competir. Ahora, va por más: un lugar entre los ocho mejores del torneo más importante sobre esta superficie.