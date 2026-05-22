Chau plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, viernes 22 de mayo + Agregar ámbito en









Las entidades financieras ajustaron rendimientos en pesos mientras crece la atención sobre otras alternativas para resguardar capital.

Cómo cotiza hoy el plazo fijo Depositphotos

El plazo fijo atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Después de haber sido durante mucho tiempo la opción clásica para pequeños ahorristas, las sucesivas bajas de tasas modificaron el escenario y obligaron a muchos clientes a recalcular qué hacer con sus pesos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de avanzar con una política monetaria menos agresiva impactó directamente sobre los rendimientos que ofrecen las entidades financieras. Aunque algunos bancos todavía intentan mantener tasas competitivas para captar depósitos, el panorama ya no resulta tan atractivo como meses atrás.

plazo fijo

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 22 de mayo Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina, las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a plazo fijo continúan mostrando diferencias importantes entre bancos públicos, privados y digitales. Esa brecha obliga a mirar con atención antes de cerrar cualquier operación.

Actualmente, varias entidades grandes ofrecen tasas que varían para colocaciones a 30 días realizadas por canales electrónicos. El rendimiento final depende del monto invertido, del tipo de cliente y también de promociones específicas que algunos bancos activan para sumar depósitos en determinados momentos del mes.

plazo fijo inversiones Depositphotos Entre las principales entidades del sistema financiero argentino, el esquema quedó configurado de esta manera este viernes 22 de mayo: Banco de la Nación Argentina : 17,5%

: 17,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18%

: 18% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

Temas Plazo fijo