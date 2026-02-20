Morosidad en máximos desde la convertibilidad: en fintech y tarjetas de consumo casi triplica a la de los bancos + Seguir en









El financiamiento sostuvo el consumo en 2025, pero dejó como saldo más hogares endeudados y una mora en fuerte alza, especialmente en fintech y entidades no financieras.

De cada cuatro deudores, uno se encuentra en situación irregular. Pexels

En 2025, dos millones de personas tomaron nuevos créditos, mientras que la morosidad se triplicó tanto en entidades bancarias como no financieras, alcanzando niveles no observados desde la salida de la convertibilidad, reveló el Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia. Esto implica que de cada cuatro deudores, uno se encuentra en situación irregular.



Según datos de este mismo relevamiento, de esos 2 millones de personas que tomaron créditos nuevos durante 2025: 700.000 personas se endeudaron con fintech y tarjetas de consumo y 1,6 millones con bancos y fintech. En cambio, las endeudadas solo con bancos se redujeron en 400.000. Así, más de 1 de cada 2 adultos tiene financiamiento.

image “El atraso representa el 13% de la cartera, pero no es igual en todos los canales: 24,6% en entidades no financieras y 11,1% en bancos, según los datos de CENDEU. Las mayores tasas y el aumento acelerado del crédito en los primeros explican su mayor irregularidad”, añadieron.

En el último año, explicaron desde el mismo informe, más de 2 millones de créditos entraron en situación de atraso: 1 millón solo con fintech, tarjetas de consumo y otras entidades no financieras; 450.000 solo con bancos; y el resto con ambas. El 25% de los préstamos tiene algún tipo de irregularidad en su pago.

2026: qué esperar del crédito Según el Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia, el crédito amortiguó en 2025 la caída del consumo, pero a costa de más hogares endeudados, montos promedio mayores y una aceleración de la morosidad, fenómeno que afecta sobre todo a los hogares más vulnerables y que, de no recuperarse el salario real y estabilizarse las tasas, condicionará la sostenibilidad del crédito y la actividad en 2026.

“Con una base de deudores más amplia, niveles de demora elevados y mayor carga financiera sobre los hogares, el margen para que el crédito actúe nuevamente como sostén del consumo es menor. La dinámica de 2026 dependerá, en última instancia, de si el ajuste distributivo comienza a revertirse o si el puente financiero alcanzó su límite estructural”, finalizaron.