Créditos ANSES: el Gobierno suspendió los préstamos para jubilados, trabajadores y beneficiarios de AUH

Créditos ANSES: cuáles son los que están en la mira

En noviembre 2023 y en medio de la campaña electoral rumbo al balotaje presidencial, el exministro de Economía, Sergio Massa, había anunciado la ampliación de la iniciativa: pasó de $ 400 mil a $ 600 mil y de hasta 1 millón de pesos para trabajadores en relación de dependencia.

"Esta decisión mejora la capacidad de crédito de trabajadores y jubilados en la Argentina. Aspiramos, además, a que esta medida sirva, en muchos casos, para resolver temas de endeudamiento, de tarjeta de crédito, de mutuales, que sabemos que a veces complican la vida del trabajador", destacó el exfuncionario en conferencia de prensa.

Entre los condicionantes ahora sin efectividad, el programa Créditos ANSES disponía de una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29%, esto es un tercio de la que se ofrecía en el mercado, y con un plazo de devolución de hasta 24, 36 o 48 cuotas.

Créditos ANSES: quiénes son los que estarán afectados con la medida

La resolución implica que los créditos afectados son aquellos otorgados a:

Programa "Argenta": un programa que se creó en julio de 2023 y nació con el doble objetivo de acompañar las necesidades de consumo de jubilados/as y pensionados/as a través de créditos accesibles, y de reparar las inequidades en el acceso al sistema privado de créditos.

En este programa se incluía a jubilados, pensionados, titulares de AUH, AUH discapacitados, titulares de prestación no contributiva de Madres de más de 7 hijos, beneficiarios de prestaciones no contributivas por invalidez, titulares de pensión no contributiva para el adulto mayor (PUAM) y titulares de pensión no contributiva al adulto mayor. También, por último se incorpora a titulares de Asignaciones familiares (SUAF) y beneficiarios del SIPA (trabajadores en relación de dependencia) por hasta un máximo del VEINTE POR CIENTO (20%) de los activos totales del FGS y a titulares de prestaciones cuya liquidación o pago se encuentre a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.