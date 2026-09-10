Comprar un departamento en construcción con crédito: financian hasta el 80% a 20 años

Un acuerdo entre CRIBA Real Estate e ICBC permite acceder a préstamos hipotecarios desde la firma del boleto, sin esperar a la escritura. La tasa general es de 9,90% + UVA, mientras que los clientes que acrediten sus haberes en el banco podrán acceder a una tasa preferencial de 6,90% + UVA.

El plazo del crédito se extiende hasta 20 años, lo que permite distribuir el financiamiento en un período mucho más largo.

El crédito hipotecario empieza a encontrar una nueva forma de desembarcar en el mercado de viviendas en construcción . CRIBA Real Estate e ICBC firmaron un acuerdo que permite financiar hasta el 80% del valor de determinadas unidades, con plazos de hasta 20 años , incluso antes de que el inmueble esté terminado.

El principal diferencial de la propuesta es el momento en que puede accederse al préstamo. El comprador podrá gestionar el crédito desde la firma del boleto de compraventa , sin necesidad de esperar a la finalización de la obra ni a la escritura.

El primer proyecto de CRIBA Real Estate que incorporará esta modalidad será Bóreas Almagro , un desarrollo ubicado sobre Avenida Rivadavia y Bulnes. El emprendimiento tendrá 16 pisos y 104 unidades , con departamentos de uno, dos, tres y cuatro ambientes.

La propuesta apunta tanto a quienes buscan comprar su vivienda como a quienes consideran la adquisición de una unidad en construcción como una alternativa de inversión. En ambos casos, el crédito queda sujeto a la evaluación de cada solicitante por parte de ICBC.

El esquema contempla una financiación de hasta el 80% del valor de la unidad , con un plazo máximo de 20 años. Para vivienda principal y permanente, el monto máximo del préstamo llega a $450 millones .

La tasa general es de 9,90% + UVA, mientras que los clientes que acrediten sus haberes en ICBC podrán acceder a una tasa preferencial de 6,90% + UVA.

Entre las condiciones establecidas, la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos demostrados por el solicitante, que deberá contar con ingresos comprobables. El banco también contempla la posibilidad de sumar ingresos entre cónyuges, convivientes o padre y madre, de acuerdo con las condiciones del crédito.

El proceso comienza con una simulación del préstamo y luego continúa con la gestión junto a un asesor comercial de ICBC.

“El acceso al financiamiento es una de las principales variables que motivan la decisión de compra. Incorporar esta herramienta nos permite ampliar las alternativas para nuestros clientes y combinar la compra en etapa de construcción con un crédito bancario de largo plazo”, señaló Manuel Valdés, director comercial de CRIBA Real Estate.

Cómo cambia la financiación de una propiedad en construcción

El acuerdo entre CRIBA Real Estate e ICBC incorpora una alternativa diferente a los planes de financiación que habitualmente ofrecen los desarrolladores durante la etapa de obra. En este caso, el plazo del crédito se extiende hasta 20 años, lo que permite distribuir el financiamiento en un período mucho más largo.

Actualmente, CRIBA Real Estate ofrece esquemas de financiación propia que pueden alcanzar entre el 70% y el 80% del valor de venta durante la obra y, según el proyecto, extenderse hasta tres o cinco años después de la posesión.

La incorporación del crédito bancario permite ampliar ese horizonte y sumar una herramienta complementaria a los esquemas tradicionales de anticipo y cuotas.

“Hasta ahora, la financiación de una unidad en construcción dependía principalmente de la capacidad del desarrollador y estaba concentrada en el período de obra o en algunos años posteriores a la posesión. Incorporar financiamiento bancario a 20 años cambia esa lógica y puede acercar la compra a personas que no cuentan con todo el capital de contado, especialmente a quienes buscan acceder a su primera vivienda”, agregó Valdés.

Bóreas Almagro será el primer desarrollo de CRIBA Real Estate en ofrecer esta modalidad. El proyecto está ubicado en Avenida Rivadavia y Bulnes, en una zona con acceso al centro de la Ciudad de Buenos Aires y próxima a universidades, comercios y restaurantes.