Créditos a tasa 0 para independientes, disponibles recién la próxima semana

Desde dos bancos señalaron a este diario que, por el momento, no habían tenido notificaciones por parte del Central y que esperaban que el asunto se resuelva de manera “inminente”. Además, remarcaron que recibieron consultas durante los últimos días aunque, aclararon, no tienen la potestad de otorgar o no los créditos.

El Gobierno estima que alrededor de 2,4 millones de personas, del universo de trabajadores independientes formales, pueden ser beneficiarios del crédito a tasa cero. Esto incluye a los monotributistas que no tienen otro trabajo en relación de dependencia o son jubilados, no son proveedores del Estado, y tuvieron caídas de ventas y compras en el período comprendido entre el 20 de marzo y el 19 de abril. También los autónomos que no están empleados en relación de dependencia, no son jubilados, no son directores de sociedades y tuvieron baja en la facturación.

Según un informe de Desarrollo Productivo, el 75% de los monotributistas vio “severamente afectada” su situación social por la caída de sus ventas y servicios. En el caso de los trabajadores autónomos, siete de cada diez (71%) tuvo bajas en su facturación y en sus compras.

Es por eso que el Gobierno decidió extender estos créditos para más trabajadores independientes. Por caso, el fin de semana pasado se definió la incorporación de monotributistas perceptores del IFE en los créditos, en una reunión de Comité de Monitoreo del Programa ATP, que integran los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni; así como la directora general de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Allí se definió también que será la AFIP la que “comunique a cada interesado tal posibilidad de acceso” al crédito y que deberá solicitarle tanto la voluntad de acceder efectivamente al crédito como el monto que solicita, dentro de los límites contemplados. Los solicitantes deberán indicar los “datos de la tarjeta de crédito bancaria a través de la cual se percibirá el crédito y, de poseerla, la CBU de la cuenta en la entidad bancaria emisora de aquella”, informó el gobierno.

“Para los beneficiarios que no sean titulares de una tarjeta de crédito el Banco Central de la República Argentina solicitará a las entidades bancarias que habiliten una línea de emisión de tarjeta de crédito para la percepción del Crédito Tasa Cero, en forma remota online y sencilla”, destacó el Gobierno, que en ese sentido se aclaró que “los interesados podrán gestionar la emisión de una tarjeta de crédito en la entidad bancaria de su preferencia al efecto de poder percibir el beneficio en trato”.