Crisis en el sector panadero: advierten caída del 45% en la venta de insumos y cierres récord para 2026

El titular del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Merlo, envió una alerta sobre los desafíos que enfrenta el rubro.

El rubro panadero se encamina a una crisis sin precedentes en este 2026, marcada por una fuerte caída de consumo, el aumento persistente de los costos y el cierre de establecimientos. La radiografía fue señalada por el titular del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, dentro de la provincia de Buenos Aires.

“Los panaderos de la provincia de Buenos Aires seguimos denunciando la baja en el consumo, el cierre de panaderías y la pérdida de fuentes de trabajo”, señaló Pinto al describir el escenario que enfrenta la actividad.

Asimismo, dijo que la situación responde principalmente a la pérdida del poder adquisitivo de la población y a una "economía cada vez más ajustada", lo que impacta directamente en el consumo cotidiano. “Cuando la gente tiene menos plata en el bolsillo, lo primero que se resiente es el consumo en los barrios, y eso lo vemos todos los días en las panaderías”, argumentó.

sindicato-panaderosjpg Aumento de insumos y caída en ventas Según explicó, durante los primeros tres meses de 2026 las ventas de insumos para panadería registran una caída del 45% en comparación con el mismo período de 2025. El dirigente panadero añadió que el sector enfrenta aumentos permanentes en los insumos, en los servicios y en el combustible, lo que complica cada vez más la continuidad de muchos comercios. “Si seguimos así, lamentablemente en lo que va de este 2026 vamos a tener un récord de cierres de panaderías”, advirtió.

Este reclamo amplifica aquellos que el propio Merlo hizo en enero de este año, donde denunció las mismas problemáticas. En dos días se conoce la inflación de febrero y, con ella, el aumento de los panificados. Desde el sector insisten en que sin medidas que reactiven el consumo y alivien los costos productivos, la crisis seguirá profundizándose y afectará a más comercios y trabajadores del rubro.

