Causa Cuadernos: rechazan planteos para anular el juicio

Los jueces rechazaron los cuestionamientos a la ley del arrepentido y planteos sobre el origen de la causa. Ratificaron que el debate sigue adelante.

La Justicia rechazó pedidos de nulidad y ratificó el inicio del juicio oral en la causa Cuadernos.

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los planteos realizados por las defensas para anular el juicio de la causa conocida como “Cuadernos”. La audiencia comenzó con la respuesta del Tribunal a las denominadas “cuestiones preliminares” planteadas durante varias jornadas por las defensas. El juez del Tribunal, Enrique Méndez Signori, advirtió que los planteos realizados no encuadran en las causales como para anular el debate oral y ratificó lo investigado y resuelto en las instancias anteriores.

El Tribunal rechazó así los planteos realizados por la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner sobre “fórum shopping” y vicios de origen desde el comienzo de la investigación, al que adhirieron otros letrados. La mayoría de las defensas había calificado de inválidas las acusaciones al cuestionar severamente el accionar judicial en la investigación.

AUDIENCIA CAUSA CUADERNOS La Justicia resolvió que no anulará la causa Cuadernos. Ámbito El abogado Carlos Beraldi, que representa a Cristina Kirchner, fue el primero en denunciar lo que él consideró como la “estafa de los arrepentidos” y los “aprietes” a empresarios para que la ex mandataria sea encarcelada.

Empresarios forzados a arrepentirse, cuadernos adulterados con más de 1600 correcciones, todo fue planteado por las defensas en las denominadas “cuestiones preliminares”

El Tribunal se remitió a decisiones de la Cámara Federal y de Casación y de la propia Corte que declararon “inadmisibles” recursos interpuestos por varios acusados.

Ley del arrepentido Varias defensas pidieron la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, pero el Tribunal sostuvo que no corresponden los planteos, ya que los mismos ya fueron resueltos en instancias anteriores y por el propio tribunal. Respecto de los planteos sobre supuestas presiones ejercidas por medio de detenciones compulsivas ordenadas en su momento por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, el Tribunal se remitió a resoluciones anteriores avalando el modo en que fue aplicada la ley.