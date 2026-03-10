Plazo fijo en marzo 2026: cómo operan los principales bancos hoy, martes 10 de marzo + Seguir en









El rendimiento del depósito a 30 días cambia según la entidad y la política monetaria vigente.

Porcentajes de plazo fijo hoy, 10 de marzo. Ámbito

En un escenario económico donde muchos argentinos buscan proteger sus ahorros, el plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas. La razón es porque es una herramienta fácil de operar, con riesgo relativamente bajo y rendimiento conocido desde el inicio.

La dinámica del sistema financiero, sin embargo, hace que las tasas cambien con frecuencia. Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó el piso obligatorio para los depósitos a plazo, cada banco define qué interés pagar a los ahorristas, lo que genera diferencias entre entidades.

Plazo Fijo Plata Este martes 10 de marzo de 2026, los principales bancos del país mantienen tasas que se mueven dentro de un rango bastante acotado para depósitos en pesos a 30 días. Aunque no hay saltos abruptos, sí aparecen brechas que pueden influir en la decisión de dónde colocar el dinero.

Tasas del plazo fijo: así operan los bancos este 10 de marzo Según los datos publicados por el Banco Central, las entidades con mayor volumen de depósitos ofrecen tasas nominales anuales (TNA) diferentes para los plazos fijos tradicionales constituidos de forma online a 30 días.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Entre los bancos más grandes del sistema financiero argentino, las tasas se ubican en torno al 24% y 27,25% nominal anual, dependiendo de la entidad. Estos son los porcentajes de las principales entidades financieras del país:

Banco de la Nación Argentina : 25%

Banco Santander : 23%

Banco Galicia : 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

Banco Macro : 27%

BBVA : 23%

Banco Credicoop : 22%

ICBC : 24,8%

Banco Ciudad: 21%

