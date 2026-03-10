Oro: hasta el inicio de la guerra los inversores siguieron invirtiendo en ETF

Los inversores globales continuaron invirtiendo en los fondos ETF globales de oro con respaldo físico durante febrero, sumando 5.300 millones de dólares, según datos de Bloomberg, Company Filings, ICE Benchmark Administration, y World Gold Council. Se trata del mejor inicio bimestral y el noveno aumento mensual consecutivo. De esta manera, en la previa del estallido en Medio Oriente , los inversores continuaron aumentando sus asignaciones en ETF de oro, en un contexto de elevado riesgo geopolítico y condiciones macroeconómicas cambiantes.

Con las entradas netas registradas el mes pasado, las tenencias globales totales alcanzaron un nuevo máximo histórico, con un aumento de 26 toneladas en el mes, hasta las 4.171 toneladas, mientras que un nuevo aumento en los precios del oro elevó los activos bajo gestión globales a un récord de 701.000 millones de dólares (lo que representa, aproximadamente, un 15% más que el PIB argentino).

En este marco América del Norte volvió a liderar la demanda global mientras que Asia extendió su racha constante de entradas de capital y Europa se destacó como la única región que registró salidas netas luego de fuertes reembolsos a principios de mes vinculados a la liquidación de metales preciosos de fines de enero.

Fuera de la llamada “fase de las condiciones iniciales” (en referencia al período posterior al lanzamiento inicial de los ETF de oro respaldados físicamente en 2003, que abarca su fase inicial de acumulación de activos y adopción hasta 2006), solo ha habido otros dos períodos en los que la región registró al menos nueve meses consecutivos de entradas de capital: durante la Crisis Financiera Global y la pandemia de Covid-19. Si bien estos episodios se debieron a dinámicas diferentes, ambos se caracterizaron por un elevado riesgo sistémico; y en consecuencia, la diversificación hacia activos refugio sigue siendo una constante para los inversores, explican en el mercado mundial de metales.

También la reciente recuperación de los precios del oro, tras el retroceso de fines de enero y la debilidad de principios de febrero, también ayudó a atraer nuevos compradores y contribuyó a las entradas de capital. Sin embargo, fueron los “sospechosos” habituales los que ayudaron a impulsar estas entradas. ¿A qué se refieren los especialistas? A que un cuarteto de causas explican el flujo positivo del mes pasado, comenzando por un mayor riesgo geopolítico, en particular en el caso de Irán; por otro lado por un costo de oportunidad más favorable para mantener el oro, impulsado por la debilidad del dólar y las tasas de interés más bajas; un tercer factor fue la continúa la incertidumbre comercial y política tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre los aranceles; y en cuatro lugar por la preocupación en las bolsas, ya que los nombres relacionados con software y “SaaS” siguieron pesando en el mercado en general.

En cuanto a Europa, los datos muestran que fue la única región que registró salidas, en total fueron 1.800 millones de dólares, impulsadas casi en su totalidad por fuertes reembolsos durante la primera semana, a medida que la liquidación de metales preciosos de finales de enero se extendía a principios de febrero. Si bien los flujos se tornaron positivos en las semanas posteriores, incluyendo un notable repunte de aproximadamente 900 millones de dólares en la segunda semana, la liquidación de principios de mes fue demasiado cuantiosa para compensarla, explican los operadores del mercado de metales londinense. En el viejo continente, fue precisamente el Reino Unido quien registró la mayor parte de los reembolsos (-1.900 millones de dólares), lo que refleja su considerable participación en el mercado de ETF de oro de la región mientras que Alemania le siguió en un distante segundo lugar (-291 millones de dólares). Para los analistas, dado que la mayor parte de las salidas de fondos el 30 de enero y el 2 de febrero se concentraron en fondos cotizados en el Reino Unido, y no estuvieron vinculadas a un evento macroeconómico regional o nacional más amplio, no interpretan esta divergencia como el inicio de una tendencia estructural a largo plazo.

Por el lado de los fondos asiáticos se registró un aumento en sus entradas por sexto mes consecutivo, aunque a un ritmo más lento, atrayendo 2.300 millones de dólares. Según explican los expertos, Japón lideró las entradas en la región debido a: la incertidumbre política a principios de mes, la escalada de tensiones con China, el debilitamiento del yen y el sólido rendimiento del oro (+6%). Fue un combo que impulsó la demanda de ETF de oro japonés. Por su parte China registró entradas moderadas, en parte debido a la reducción de días hábiles durante las festividades del Año Nuevo chino. El bajo rendimiento del oro en yuanes también desalentó las compras adicionales. Cabe destacar que el nuevo ETF de oro lanzado en la RAE de Hong Kong está atrayendo la atención, ya que ofrece tanto acciones cotizadas como unidades tokenizadas, lo que contribuyó a las entradas en la región. También merece destacarse a India que registró entradas significativas de 565 millones de dólares, aunque esto representó una moderación con respecto al elevado promedio de los dos meses anteriores, de 2.000 millones de dólares. Los operadores señalan que los reembolsos de algunos de los fondos más grandes a principios de mes probablemente se debieron a la toma de ganancias ante la caída del precio del oro, pero estas se compensaron gradualmente a medida que avanzaba el mes, lo que subraya el interés sostenido en los ETF de oro. Además, este creciente interés se vio respaldado por la reciente revisión del marco de categorización de fondos mutuos por parte de la SEBI (la comisión de valores de India), que ahora otorga a los fondos mayor flexibilidad para aumentar la exposición a instrumentos de oro y plata dentro de límites definidos.

Los fondos de otras regiones registraron nuevas compras netas, sumando unos modestos 17 millones de dólares. La tercera entrada mensual consecutiva provino principalmente de Australia, pero se vio parcialmente compensada por las salidas de capitales de Sudáfrica.

¿Qué más pasó en el mercado?

Con relación a los volúmenes operados el mes pasado, los datos reflejaron caídas, pero manteniéndose en elevados niveles. El volumen de operaciones en el mercado mundial del oro disminuyó desde el máximo histórico de enero, con un promedio de 478.000 millones de dólares diarios en febrero. Los operadores destacan que, a pesar de la recesión, la actividad se mantuvo firme, un 32% por encima del promedio de 2025. Consideran además que la caída mensual reflejó principalmente la toma de ganancias, una menor participación asiática durante las festividades del Año Nuevo Lunar y una cotización del oro lateral tras recuperarse de la mayor parte de su caída de principios de mes.

Por otro lado, los volúmenes extrabursátiles (OTC) cayeron un 12% mensual, hasta los 245.000 millones de dólares diarios, impulsados por una menor negociación al contado de la LBMA (mercado londinense), aunque aún elevados en términos históricos. La actividad de derivados en las principales bolsas también se moderó: tras promediar 336.000 millones de dólares diarios en la primera semana de febrero, los volúmenes mostraron una tendencia a la baja y cerraron el mes cerca de los 151.000 millones de dólares diarios. Un patrón similar se observó en los ETF de oro globales, con una negociación promedio de 28.000 millones de dólares diarios a principios de mes, antes de caer a más de la mitad, hasta alrededor de 12.000 millones de dólares diarios a finales de mes.

Mientras que el volumen basado en tonelaje reflejó la desaceleración general, con un promedio de 2.969 toneladas/día en febrero, una disminución del 26% mensual y por debajo del promedio de 2025 de 3.247 toneladas/día. La mayor parte de la caída se debió a las operaciones bursátiles, con una caída del 34% mensual, hasta las 1.345 toneladas/día.

En cuanto al mercado de futuros, los datos de posicionamiento mostraron una reducción en el total de posiciones largas netas en COMEX, que cayeron un 21% durante el mes, hasta las 504 toneladas. Los “traders” advierten que hubo un ligero aumento en la semana que finalizó el 20 de febrero, pero la publicación tardía del informe COT implica que los datos de la última semana, durante la cual el oro se recuperó en medio de la intensificación de las tensiones entre EE.UU. e Irán, aún no están disponibles. Las posiciones largas netas de los gestores de fondos disminuyeron un 18%, hasta las 311 toneladas, mientras que otras posiciones largas netas disminuyeron un 27%, hasta las 194 toneladas.