Paraguay iniciará la minería estatal de Bitcoin con equipos incautados

La eléctrica estatal ANDE selló un acuerdo con Morphware para poner en funcionamiento 30.000 máquinas confiscadas. Buscan monetizar el excedente de energía de la represa de Itaipú y transformar el robo de electricidad en ingresos públicos.

El proyecto de la ANDE busca convertir las máquinas decomisadas en una fuente de ingresos regulada, aprovechando el bajo costo de la energía hidroeléctrica paraguaya. (Imagen ilustrativa)

En un movimiento inédito para la administración pública en América del Sur, Paraguay se encamina a convertirse en el primer país de la región en operar una estructura de minería de Bitcoin bajo gestión estatal. La iniciativa, liderada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) , consiste en la reutilización de miles de equipos de minería que fueron decomisados en operativos contra granjas clandestinas.

A través de un memorando de entendimiento (MOU) con la firma de infraestructura Morphware , el gobierno paraguayo busca dar un destino productivo a unas 30.000 unidades de procesamiento que se encontraban inactivas en depósitos gubernamentales tras haber sido incautadas por operar de manera ilegal o mediante el robo de energía.

La estrategia paraguaya se apoya en su ventaja competitiva más sólida: la abundancia de energía hidroeléctrica económica proveniente de la represa de Itaipú . Históricamente, el país ha exportado sus excedentes energéticos a precios bajos; ahora, el plan de la ANDE es redirigir esa electricidad subutilizada hacia la minería de activos digitales para monetizarla internamente.

Kenso Trabing, CEO de Morphware, calificó el acuerdo como una "oportunidad transformadora" para el país. Al desplegar estos equipos en sitios regulados, Paraguay transforma un problema de seguridad —el robo de energía por parte de mineros ilegales— en un motor de ingresos genuinos .

Supervisión estatal: La ANDE mantendrá la propiedad y fiscalización de las plantas, mientras que Morphware aportará la asesoría técnica y capacitación del personal.

Infraestructura: Adecuación de edificios con sistemas de ventilación, transformadores y equipos de medición de alta precisión.

“La electricidad no utilizada se transforma en un ingreso para Paraguay, sirviendo tanto a la red de Bitcoin como a la economía global de IA”, señaló el ejecutivo. De hecho, el éxito del piloto podría abrir la puerta a futuras expansiones financiadas mediante productos financieros vinculados a la producción de Bitcoin o aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA).

El destino de los activos y el impacto regional

Si bien no se han definido plazos exactos para el inicio de las operaciones, el debate en el seno del gobierno paraguayo gira en torno al manejo de los beneficios. Se evalúan dos opciones principales:

Venta directa: Liquidar los bitcoins minados para financiar gastos públicos.

Reserva estratégica: Retener parte de los activos para mitigar riesgos financieros y diversificar las reservas nacionales.

Este proyecto posiciona a Paraguay en la vanguardia de la adopción cripto gubernamental, siguiendo la estela de empresas como Bitfarms, que operó en la zona de Yguazú antes de reorientar su negocio hacia Norteamérica. De ser exitoso, el modelo paraguayo podría servir de guía para otros países con recursos hidroeléctricos similares que busquen alternativas para valorizar su excedente energético.