El BCRA diagramó una hoja de ruta para impulsar la inversión: los cinco ejes que destacó su vicepresidente

La mano derecha de Santiago Bausili y Luis Caputo detalló las políticas que, a su juicio, impulsarán el ahorro, lo cual permitirá financiar inversiones privadas sin incurrir en desequilibrios externos.

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, presentó una hoja de ruta para promover el ahorro privado y así impulsar la inversión en el país . El Gobierno busca que esta variable sea el motor del crecimiento durante los años venideros.

En el marco del Kick Off Anual de Inviu , sociedad de bolsa perteneciente al Grupo Financiero Galicia , el funcionario expuso los lineamientos de un trabajo titulado: "Argentina: Reducir la vulnerabilidad externa requiere impulsar el ahorro interno como fuente de financiamiento de la inversión privada ".

Werning enfatizó que el programa de estabilización del BCRA apunta a reducir la vulnerabilidad externa. En ese sentido, subrayó seis políticas que ya están contribuyendo a que eso ocurra.

En primer lugar, destacó la eliminación del déficit fiscal a partir del recorte en el gasto público primario. En paralelo, celebró la adopción de una mayor flexibilidad cambiaria a partir del inicio del esquema de bandas allá por abril del año pasado, que permitió revertir el atraso cambiario, aunque los números muestran que en los últimos meses el tipo de cambio real retornó a mínimos desde mediados de 2025.

Además, la mano derecha de Santiago Bausili, y también del ministro de Economía Luis Caputo, aseguró que la acumulación de reservas con este Gobierno fue más alta que en gestiones anteriores y que el programa de acumulación anunciado para este 2026 brindó "previsibilidad".

El cuarto punto que plasmó Werning en su informe fue el cumplimiento del calendario de pagos de deuda y la reducción del riesgo país que esto favorece, elemento esencial para el regreso a los mercados internacionales de crédito. En última instancia, remarcó los proyectos de inversión del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y que "la baja del riesgo y la estabilidad permiten retener parte del ahorro localmente, aún habiendo sido dolarizado".

Los cinco ejes para transformar ahorro en inversión

En paralelo, el vicepresidente del Central detalló cinco ejes que, a su juicio, impulsarán el ahorro, lo cual permitirá "financiar las inversiones privadas sin incurrir en desequilibrios externos".

El primero de ellos es la estabilidad macroeconómica. Al respecto, graficó los logros en materia de desaceleración de la inflación, pese a que ya desde hace varios meses el Índice de Precios al Consumidor (IPC) viene teniendo dificultades para perforar el 2% mensual e incluso ahora oscila más cerca del 3%.

En segundo lugar, expresó la intención de mantener las tasas de interés positivas en términos reales, algo que ocurrió muy pocas veces en los últimos 50 años.

image

Adicionalmente, Werning habló sobre la necesidad de volcar el ahorro de los argentinos en el sistema financiero y sacar los "dólares del colchón". En búsqueda de ese objetivo, marcó la importancia de generar incentivos fiscales para la repatriación de capitales, algo que el Gobierno ya viene implementando a través de los diferentes blanqueos, que se tradujeron en depósitos récord en moneda extranjera.

Por otra parte, la exposición también hizo foco en la promoción de la competencia de monedas, mediante el otorgamiento de créditos tanto en pesos como en dólares.

image

El quinto y último punto giró en torno al desarrollo del mercado de capitales y la reducción de los costos financieros. En ese sentido, el vicepresidente del BCRA mostró un par de gráficos en los cuales se vislumbran con claridad el reciente crecimiento del financiamiento en el mercado de capitales, traccionado por las Obligaciones Negociables en moneda dura.