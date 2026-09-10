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10 de septiembre 2026 - 16:54

Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en octubre 2026

Las prestaciones subirán un 1,7% el próximo mes, en línea con la inflación de agosto informada por el INDEC. Cuáles serán los nuevos montos.

Las jubilaciones y pensiones de ANSES tendrán un nuevo aumento en octubre de 2026.

Las jubilaciones y pensiones de ANSES tendrán un nuevo aumento en octubre de 2026.

Según el esquema de movilidad vigente, las prestaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás. Por ese motivo, la inflación de agosto determinará el incremento de los haberes de octubre.

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Jubilados: de cuánto serán las jubilaciones de ANSES en octubre

El INDEC informó que la inflación de agosto de 2026 fue del 1,7%, porcentaje que se aplicará sobre los haberes vigentes en septiembre. De esta manera, los nuevos montos serán:

  • Jubilación mínima: $435.920,06
  • Jubilación máxima: $2.931.459,57
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.736,04
  • Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $305.144,05
  • PNC para madres de siete hijos: $435.920,06

Bono para jubilados en octubre de 2026

En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios con menores ingresos, los montos finales quedarían de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $505.920,06
  • Jubilación máxima: $2.931.459,57
  • PUAM: $418.736,04
  • PNC por invalidez o vejez: $375.144,05
  • PNC para madres de siete hijos: $505.920,06

El bono se abona de manera completa a quienes cobran el haber mínimo. En tanto, aquellos beneficiarios con ingresos superiores reciben un monto proporcional hasta alcanzar el límite establecido por ANSES.

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