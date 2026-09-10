Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en octubre 2026 + Agregar ámbito en









Las prestaciones subirán un 1,7% el próximo mes, en línea con la inflación de agosto informada por el INDEC. Cuáles serán los nuevos montos.

Las jubilaciones y pensiones de ANSES tendrán un nuevo aumento en octubre de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,7% en las jubilaciones y pensiones durante octubre de 2026, luego de conocerse el último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Según el esquema de movilidad vigente, las prestaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás. Por ese motivo, la inflación de agosto determinará el incremento de los haberes de octubre.

Jubilados: de cuánto serán las jubilaciones de ANSES en octubre El INDEC informó que la inflación de agosto de 2026 fue del 1,7%, porcentaje que se aplicará sobre los haberes vigentes en septiembre. De esta manera, los nuevos montos serán:

Jubilación mínima: $435.920,06

$435.920,06 Jubilación máxima: $2.931.459,57

$2.931.459,57 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.736,04

$348.736,04 Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $305.144,05

$305.144,05 PNC para madres de siete hijos: $435.920,06 Pexels Bono para jubilados en octubre de 2026 En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios con menores ingresos, los montos finales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $505.920,06

$505.920,06 Jubilación máxima: $2.931.459,57

$2.931.459,57 PUAM: $418.736,04

$418.736,04 PNC por invalidez o vejez: $375.144,05

$375.144,05 PNC para madres de siete hijos: $505.920,06 El bono se abona de manera completa a quienes cobran el haber mínimo. En tanto, aquellos beneficiarios con ingresos superiores reciben un monto proporcional hasta alcanzar el límite establecido por ANSES.

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