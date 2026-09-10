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10 de septiembre 2026 - 16:59

De cuánto será el aumento de la AUH ANSES en octubre 2026: este es el monto exacto

El incremento será del 1,7%, de acuerdo con la inflación de agosto. La actualización también alcanzará a otras asignaciones y prestaciones de ANSES.

La Asignación Universal por Hijo tendrá una nueva actualización en octubre por la fórmula de movilidad vigente.

La Asignación Universal por Hijo tendrá una nueva actualización en octubre por la fórmula de movilidad vigente.

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Los nuevos montos de la AUH en octubre de 2026

Con el aumento del 1,7%, los valores de las asignaciones quedarán de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo: $156.648,54
  • AUH por Discapacidad: $509.554,56
  • Asignación Familiar por Hijo: $78.145,48
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $244.536,77

Cuánto cobrarán los titulares de AUH en octubre

ANSES paga mensualmente el 80% de la AUH y retiene el 20% restante hasta que el titular presenta la Libreta AUH. Por lo tanto, los montos efectivos de octubre serán:

  • AUH: $125.318,83
  • Asignación por Embarazo: $125.318,83
  • AUH por Discapacidad: $407.643,65

El porcentaje retenido puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta, con la que se acredita la escolaridad, los controles de salud y el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación de los menores.

Jubilaciones y pensiones ANSES: cuánto cobrarán en octubre de 2026

La actualización del 1,7% también alcanzará a las jubilaciones y pensiones. Los principales montos serán:

  • Jubilación mínima sin bono: $435.920,06
  • Jubilación mínima con bono, si se mantiene el refuerzo de $70.000: $505.920,06
  • PNC para madres de siete hijos sin bono: $435.920,06
  • PNC para madres de siete hijos con bono: $505.920,06
  • PUAM sin bono: $348.736,04
  • PUAM con bono: $418.736,04

Cómo funciona el aumento mensual de ANSES

El esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024 dispone que las prestaciones de ANSES se actualicen mensualmente según la inflación informada por el INDEC.

En este caso, el aumento de octubre toma como referencia el IPC de agosto, que registró una variación del 1,7%. El mecanismo busca evitar que los ingresos previsionales y las asignaciones pierdan poder adquisitivo frente al avance de los precios.

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