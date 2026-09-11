Jujuy se prepara para la gran cumbre del litio: gobernadores, empresas y capital internacional

La 15ª edición de Litio en Sudamérica se realizará el 7 y 8 de octubre y reunirá a más de 300 empresas, representantes de 25 países y los principales referentes del sector. Inversiones, precios, RIGI, China y nuevas tecnologías estarán en el centro de la agenda.

La 15ª edición de Litio en Sudamérica se realizará el 7 y 8 de octubre en Jujuy y reunirá a los principales referentes de la industria.

Jujuy volverá a convertirse en octubre en uno de los principales puntos de encuentro de la industria del litio . La provincia será sede de la 15ª edición de Litio en Sudamérica , el encuentro que reunirá a gobernadores, autoridades nacionales, empresas productoras, desarrolladores de proyectos, inversores, proveedores, especialistas y delegaciones internacionales para analizar el presente y, sobre todo, el próximo salto de una industria considerada estratégica para la transición energética.

La conferencia se realizará los días 7 y 8 de octubre y tendrá como presidente de esta 15ª edición a Exequiel Lello Ivacevich , titular de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) .

El encuentro, organizado por Panorama Minero y realizado de manera itinerante en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca , llega en un momento diferente para el mercado. Después de los años de expansión acelerada y de la fuerte corrección que siguió a los máximos del ciclo anterior, la industria enfrenta ahora un escenario marcado por la incorporación de nueva capacidad productiva, señales de recuperación de los precios y una cartera de proyectos que vuelve a poner bajo análisis las decisiones finales de inversión.

Las dimensiones del encuentro reflejan el peso que adquirió dentro de la agenda minera regional. La edición anterior reunió a más de 1.900 asistentes , mientras que el evento registra más de 300 empresas participantes, representantes de 25 países y más de 2.800 reuniones de negocios a lo largo de sus distintas ediciones.

Uno de los principales momentos de la cumbre será la jornada inaugural del miércoles 7 de octubre , cuando se reunirán los tres gobernadores que integran la Mesa del Litio: Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca; y Gustavo Sáenz, de Salta .

Junto a ellos participarán el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, en un panel dedicado a inversión, infraestructura y coordinación entre el Gobierno nacional y las provincias productoras.

La discusión tendrá como telón de fondo la nueva etapa que atraviesa el litio argentino. El país cuenta actualmente con siete proyectos en producción y una nueva generación de desarrollos en construcción o en etapas avanzadas, mientras las operaciones existentes trabajan sobre expansiones, ramp-ups y nuevas alternativas tecnológicas.

El interrogante que atraviesa al sector es cómo convertir el potencial geológico en nueva capacidad productiva. Capital disponible, costos, infraestructura, regulación y perspectivas de precios aparecen cada vez más vinculados a las decisiones de inversión. En ese escenario también tendrá un lugar relevante el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las condiciones necesarias para que los recursos identificados puedan transformarse en proyectos concretos.

Precio, contratos y el nuevo mapa del mercado

La evolución del mercado será otro de los ejes centrales de Litio en Sudamérica 2026. La discusión ya no se limita a la cotización del carbonato de litio, sino que incorpora la forma en que se construyen las referencias de precios, los contratos de suministro y las estrategias de compra de productores y consumidores.

La conferencia contará con la participación de especialistas y agencias internacionales que siguen la evolución del mercado, además de compañías involucradas directamente en la producción y comercialización del mineral.

CFI

En paralelo, China volverá a ocupar un lugar central en el análisis. Su peso en la fabricación de baterías, la electromovilidad, el procesamiento de minerales y el consumo de litio convierte a sus decisiones de mercado en un factor determinante para los productores de todo el mundo.

La agenda abordará cómo compra China, qué señales transmite su mercado interno y qué lugar puede ocupar Sudamérica dentro de sus estrategias de abastecimiento e inversión. La discusión también estará atravesada por los esfuerzos de Estados Unidos, Europa y otras economías para diversificar sus cadenas de suministro de minerales críticos.

Para Argentina, esa competencia abre una oportunidad y también un desafío. El país incrementa su producción y recibe inversiones de actores vinculados con distintos bloques económicos, mientras el litio argentino adquiere una relevancia creciente dentro de la reorganización global de las cadenas de suministro.

De la exploración a la producción: qué viene para los proyectos

La agenda también tendrá un fuerte componente operativo. Representantes de algunas de las principales compañías con presencia en Argentina analizarán el estado de sus operaciones, las expansiones previstas y las condiciones necesarias para continuar desarrollando activos en el país.

Entre los participantes estarán Carlos Carrillo, de Rio Tinto Lithium; Luciano Berenstein, de Albemarle; Simón Pérez Alsina, de EXAR; Guillermo Simonutti, de Eramet; y Nicolás Damin, de CNGR.

Nicolás Carvalho Ochoa (@carvalho_ochoa_fotografo)

La experiencia acumulada por el sector argentino empieza a adquirir un peso mayor. El país pasó de una etapa en la que buena parte del potencial del litio estaba concentrado en proyectos futuros a otra en la que existen operaciones en producción, plantas atravesando procesos de ramp-up y nuevos desarrollos que buscan llegar a la etapa de construcción.

Por eso, la discusión tecnológica también ganará espacio. Recuperación de litio, selectividad, utilización de agua, caracterización de salmueras, procesamiento y nuevas tecnologías serán parte de la agenda, con especial atención sobre la evolución de la Extracción Directa de Litio (DLE).

El debate estará puesto en el pasaje de las pruebas y plantas piloto hacia aplicaciones comerciales y en la convivencia de estas tecnologías con los sistemas tradicionales de evaporación.

La nueva demanda: electromovilidad y almacenamiento

La electromovilidad continuará siendo uno de los principales motores estructurales de la demanda de litio, pero el mercado suma un nuevo vector de crecimiento: los sistemas de almacenamiento de energía (ESS).

El crecimiento del almacenamiento estacionario está incorporando una fuente adicional de demanda para las baterías de ion-litio y abre nuevas preguntas sobre las químicas utilizadas, las necesidades de materia prima y las proyecciones de consumo para los próximos años.

En ese contexto, las baterías LFP, el desarrollo del almacenamiento estacionario y la evolución del mercado de vehículos eléctricos serán parte de una discusión más amplia sobre qué tipo de demanda deberá abastecer la nueva producción que prepara la industria.

Financiamiento y minerales críticos

La dimensión internacional del encuentro estará reforzada por la participación de representantes del Banco Mundial, a través de MIGA, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Embajada de Francia en Argentina y la Embajada de la Unión Europea en Argentina.

También habrá un panel dedicado a la relación entre Argentina y Estados Unidos en materia de minerales críticos, con participación de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

El objetivo será abordar las condiciones de financiamiento y el posicionamiento de Argentina dentro de las nuevas cadenas globales de abastecimiento de minerales considerados estratégicos para la transición energética.

A su vez, Andrew Layland y José Hofer, de SC Insights, participarán de un bloque dedicado a la demanda asiática y los modelos regulatorios del Triángulo del Litio.

Uno de los momentos destacados de la jornada inaugural será la presentación del "Señor Litio" Joe Lowry, fundador de Global Lithium LLC, quien además presentará y firmará ejemplares de su libro " Lithium Confidential: Confessions of a Corporate Misfit".

El libro Lithium Confidential: Confessions of a Corporate Misfit (lanzado en junio de 2026 por Joe Lowry) no cuenta con una versión oficial traducida al español y solo está publicado en inglés. Tiene 581 páginas. @sparkes_dwayne

Argentina busca consolidarse en el mapa global

Según los datos difundidos para la conferencia, Argentina cuenta actualmente con más de 55 proyectos de litio, de los cuales 20 se encuentran en operación o en etapas avanzadas de desarrollo. Los recursos identificados alcanzan las 216 millones de toneladas de LCE, mientras que las reservas probadas en salares suman 23 millones de toneladas.

La producción argentina de litio registró un crecimiento del 67% durante 2025, de acuerdo con el USGS Mineral Commodity Summaries 2026.

A escala regional, Sudamérica aporta cerca del 30% de la producción mundial de litio, mientras distintas consultoras proyectan que hacia 2027 la región podría superar a Australia como principal zona productora global.

Del lado de la demanda, la Agencia Internacional de Energía estima que el consumo mundial de litio podría multiplicarse por cinco hacia 2040 y advierte sobre el riesgo de un déficit de hasta el 40% en 2035 si no se incorpora nueva capacidad productiva a tiempo. Ese escenario explica parte del interés internacional sobre la región y sobre Argentina en particular. “Litio en Sudamérica ha evolucionado de una reunión regional a uno de los eventos globales más importantes en la industria”, señaló Franco Mignacco, chair del Comité de Accionistas de EXAR, al destacar la evolución alcanzada por el encuentro.

La conferencia nació en 2011, cuando la industria regional tenía una escala muy diferente a la actual. Quince ediciones después, se mantiene en el centro del calendario minero del NOA, en un momento en que Sudamérica concentra cerca de la mitad de los recursos mundiales de litio y Argentina se consolidó como el cuarto productor global.

La edición 2026 buscará poner el foco en la nueva pregunta que atraviesa al sector: ya no solamente cuánto litio tiene la región, sino qué proyectos podrán avanzar, con qué capital, bajo qué condiciones y para abastecer qué mercados.

Litio en Sudamérica 2026 se realizará los días 7 y 8 de octubre en Jujuy, con una agenda que reunirá a los principales actores de la cadena global del mineral crítico.