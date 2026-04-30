La IA selecciona currículums escritos por máquinas en el 97,6% de los casos, según un estudio + Seguir en









Un reciente estudio examinó el comportamiento de los sistemas de reclutamiento con inteligencia artificial al comparar dos CV idénticos en experiencia, pero con distinto origen: uno redactado por una persona y otro por ChatGPT.

De acuerdo a una reciente investigación de la Universidad de Maryland, la Universidad Nacional de Singapur y Ohio State.

Hoy la inteligencia artificial no solo ayuda a gestionar empresas, sino que también decide quién entra a trabajar en ellas. Un experimento reciente dejó al descubierto la ventaja de los textos automatizados: frente a dos currículums idénticos, los sistemas de selección prefirieron el redactado por IA sobre el humano. En el 97,6% de las pruebas, el ganador fue el perfil creado por ChatGPT, lo que plantea un nuevo escenario para quienes buscan empleo en la era digital.

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Investigadores de la Universidad de Maryland, la Universidad Nacional de Singapur y Ohio State tomaron 2,245 currículums humanos auténticos y los sometieron a una transformación digital. Utilizaron los siete modelos de IA más avanzados del mundo, desde GPT-4-turbo hasta DeepSeek-V3, para rediseñar cada documento, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de contratación frente a textos generados por máquinas.

Luego de consultar a los chatbots cuál era el mejor currículum, todos los modelos se eligieron a sí mismos. Específicamente, GPT-4o alcanzó el 97,6%; LLaMA-3.3-70B, el 96,3%; Qwen-2.5-72B, el 95,9%; y DeepSeek-V3, el 95,5%. Por su parte, la versión humana casi nunca ganó.

La investigación comparó el criterio algorítmico con la evaluación humana, obteniendo resultados opuestos. Mientras que las personas calificaron los CV redactados manualmente como superiores en términos de coherencia, las herramientas de IA prefirieron sistemáticamente las versiones automatizadas, reafirmando su sesgo hacia el lenguaje de máquina sobre el talento real.

En la fase final, los investigadores simularon 24 procesos de postulación para una misma vacante con candidatos de idéntica formación académica. El único factor diferenciador fue la coincidencia tecnológica: si el postulante había redactado su currículum con la misma inteligencia artificial que la empresa utilizaba para filtrar a los aspirantes.

inteligencia artificial trabajo Investigadores de la Universidad de Maryland, la Universidad Nacional de Singapur y Ohio State tomaron 2,245 currículums humanos auténticos y los sometieron a una transformación digital. Imagen creada con IA Qué demostró la investigación sobre CV e IA “Estas simulaciones muestran que los candidatos que utilizan el mismo modelo de lenguaje que el evaluador tienen entre un 23% y un 60% más de probabilidades de ser preseleccionados que los solicitantes igualmente cualificados que presentan currículos redactados por humanos, observándose las mayores desventajas en campos relacionados con los negocios, como ventas y contabilidad”, destacó el estudio. A su vez, subrayó que estos sesgos pueden reducirse en más del 50% a través “intervenciones simples” dirigidas a las capacidades de autorreconocimiento de los modelos de lenguaje. “Estos hallazgos ponen de relieve un riesgo emergente, hasta ahora pasado por alto, en la toma de decisiones asistida por IA, y exigen marcos más amplios de equidad en IA que aborden no solo las disparidades demográficas, sino también los sesgos en las interacciones entre sistemas de IA”, concluyó la investigación.