Demian Reidel negó haber usado fondos de Nucleoeléctrica para cubrir una deuda personal de $825 millones

El titular de la empresa pública aseguró que la operatoria financiera se realizó con fondos propios obtenidos de la venta de un emprendimiento inmobiliario. En sus redes publicó los documentos.

Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina , desmintió este lunes una serie de acusaciones sobre presunta utilización de fondos de la empresa pública para solventar pagos de deudas personales. El economista reconoció la operatoria financiera, que generó sospechas por los montos, pero aseguró que fue realizada con dinero propio y mostró los documentos.

Una investigación del portal El Disenso apuntó contra Reidel por presunta corrupción a raíz de una reciente cancelación de una obligación económica por $825 millones en apenas 18 días, pasivos que hasta el mes de enero lo situaban en un escenario de "alto riesgo financiero" ante el sistema bancario argentino. La denuncia tomó vuelo en las últimas horas, días después de otra acusación, en este caso de ATE , por presuntos sobreprecios en la compañía pública.

Anoticiado de la incriminación , el exasesor de Javier Milei publicó un texto en sus redes sociales en el que tildó a la noticia de "operación" y difundió los papeles de los movimientos financieros. El economista explicó que el origen de la deuda se remonta a la adquisición con fondos personales de una participación en un desarrollo inmobiliario en 2018 y que la cancelación se realizó con ingresos por las ventas de dicho emprendimiento.

"En 2018 compré con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina. Fui vendiendo por etapas, sin apuro: vendí en marzo de 2023 y diciembre de 2024. En 2025 vendí otra parte y, mientras avanzaba esa venta, tomé financiamiento puente contra el activo para tener liquidez ", dijo y agregó: " Eso es 'la deuda'.

Demian Reidel asumió como titular de Nucleoeléctrica Argentina en abril del 2025 tras haberse desempeñado como jefe del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei.

Recientemente, el 15/12/2025 se desprendió de su parte mediante una venta que, según dijo, fue efectuada por un total de u$s770.000. "La compra fue con fondos propios. La venta también. Cobré y cancelé la deuda", remarcó.

El titular de Nucleoeléctrica Argentina aseguró que, de principio a fin fue "una operación transparente", que está "totalmente documentada" con firmas certificadas ante escribano público. "Consta en mi declaración jurada. Ahí tienen el documento de la venta", dijo y cerró: "No suelo responder operaciones, pero se acabó. Acá están los papeles".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dreidel1/status/2018278768750502035&partner=&hide_thread=false No suelo responder operaciones, pero se acabó. Acá están los papeles.



En 2018 compré con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina. Fui vendiendo por etapas, sin apuro: vendí en marzo de 2023 y diciembre de 2024. En 2025 vendí otra parte y,… — Demian Reidel (@dreidel1) February 2, 2026

ATE denunció a Nucleoeléctrica Argentina por presunto caso de sobreprecio

La acusación contra Reidel por la administración de la empresa pública no es la única. Recientemente, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una nueva denuncia contra Nucleoeléctrica Argentina por la compra de un software administrativo cuyo costo rondaría los u$s7 millones. Según el sindicato, el valor pagado estaría muy por encima del precio de mercado y podría configurar un caso de sobreprecio en una contratación realizada por la empresa estatal.

De acuerdo con la presentación, el sistema adquirido tendría un costo hasta diez veces superior al de productos similares disponibles en el mercado. ATE solicitó que se investigue el proceso de compra, se revise la documentación técnica que avaló la operación y se evalúe la eventual responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la decisión.

La denuncia fue presentada ante los organismos de control internos de la empresa y también ante instancias administrativas externas. Desde el gremio reclamaron la anulación del contrato y la realización de una auditoría integral sobre las compras recientes, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en los procedimientos.