Dólar, inflación y el mensaje para Techint: las principales definiciones de Luis Caputo

El ministro buscó bajarle el tono a las diferencias con la siderúrgica. Pronosticó la inflación de enero y habló de la tranquilidad cambiaria.

El ministro de Economía, Luis Caputo , analizó la actualidad cambiaria, pronosticó una inflación del 2,5% para enero y habló sobre el conflicto entre el Gobierno y Techint. “Si no hubiera estado el Banco Central comprando el dólar probablemente rondaría los $1300″, describió el funcionario.

Luego del tenso cruce del Gobierno con Techint por la licitación de tubos de acero que fue adjudicada a una empresa india, Caputo, anunció que en los próximos dos meses se abrirá un nuevo proceso de compra “por casi cuatro o cinco veces esto”.

“Techint está en condiciones de ganar cualquier licitación; no es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”, afirmó en diálogo con radio Mitre, al buscar bajarle el tono al conflicto.

“Se habló de la licitación que perdió la empresa y ese es un ejemplo de cambio de modelo. Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, era porque se le hacía creer a la gente que la energía era gratis. ¿Qué hizo el gobierno pasado? En una macroeconomía absolutamente desordenada salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron para que lo pague la gente. Unos 4000 dólares salió la tonelada del tubo. ¿Sabés a cuánto salió en esta licitación? A US$ 1400. Fijate la diferencia del modelo”, completó Caputo.

El ministro de Economía dijo que, en este caso, con la adjudicación a la empresa india Welspun del contrato para la provisión de caños del gasoducto que conectará la formación Vaca Muerta con la costa de Río Negro, “lo paga el sector privado”. “No lo ganó una empresa argentina, pero es por un tema de incentivos, de adaptación”, dijo.

Deuda con el FMI

El ministro explicó de qué se trata la operación con el Tesoro estadounidense por u$s808 millones, con la cual se canceló deuda con el FMI.

“Nosotros tenemos que pagar los intereses al FMI. Al Fondo no se le paga con dólares, sino con su propia moneda que se llama DEG (derechos especiales de giro). Si fuera con dólares, directamente nosotros le pagaríamos al fondo en dólares. El vendedor de DEG es EEUU”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.

“Entonces es una operación común que se hace siempre, cada vez que le pagamos al Fondo. No hay ningún préstamo, eso es una información errónea”, señaló.

Una inflación en torno al 2,5% en enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que la inflación de enero "seguramente esté en torno al 2,5%". El funcionario dio su previsión este lunes en una entrevista, donde además habló del dólar, las bandas cambiarias y las previsiones del plan económico del gobierno de Javier Milei para este año.

En ese marco, Caputo subrayó que el objetivo central de la política económica es lograr que la inflación argentina converja hacia niveles internacionales. “Lo importante con la inflación es que estamos haciendo todo para que converja a valores internacionales. El Presidente habló de ir a cero, empezando con cero en agosto”, afirmó, al referirse a la hoja de ruta oficial para la desaceleración de los precios.

Por qué repuntó la inflación a mediados de 2025

En una entrevista para Radio Mitre, el titular del Palacio de Hacienda explicó que el repunte inflacionario registrado a partir de mediados del año pasado respondió a un fenómeno puntual vinculado al contexto político y electoral. “El tema es lo que pasó a partir de mayo y junio del año pasado. Tuvimos un nuevo escalón inflacionario producto de la caída en la demanda de dinero. La gente se asustó por el año electoral”, señaló. Según Caputo, ese comportamiento tuvo un impacto directo en los niveles de precios, aunque consideró que se trató de una situación transitoria.

En esa línea, el ministro se mostró confiado en la evolución futura del índice inflacionario y remarcó que la tendencia seguirá siendo descendente. “No tengo ninguna duda de que la inflación, como decimos siempre, va a tender a bajar”, sostuvo.

Qué expectativas económicas proyecta Caputo para 2026

Caputo también se refirió a las perspectivas macroeconómicas de cara a 2026, al que definió como un período de consolidación. Si bien aclaró que no será un año electoral, advirtió que algunos efectos rezagados de procesos anteriores pueden extenderse en el tiempo. “No es año electoral, pero siempre quedan efectos de rezago en situaciones como esas que llevan su tiempo”, explicó. Además, se mostró optimista con la situación actual del país “hoy gozamos de estabilidad y de esperanza. El tipo de cambio está muy estable, la inflación va a converger a niveles internacionales, las tasas van a seguir bajando y van a llegar inversiones”.

En cuanto al frente cambiario, el ministro volvió a ser consultado por la continuidad del cepo que aún rige para las empresas y aseguró que su levantamiento se concretará cuando estén dadas las condiciones necesarias. En ese sentido, defendió la estrategia gradual del Gobierno y afirmó que la cautela aplicada hasta el momento “ha pagado mucho”.