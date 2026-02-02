Kristalina Georgieva pronosticó que la inflación mundial descenderá y apeló a la integración comercial

Según la titular del Fondo, el costo de vida mundial bajará este año y el próximo. Además, reclamó: "En un mundo de fragmentación comercial, una mayor integración comercial es absolutamente primordial".

Georgieva también pidió una mayor integración comercial, en un momento en que se observa un aumento de los acuerdos comerciales unilaterales.

Se espera que la inflación mundial caiga al 3,8% este año y al 3,4% en 2027 , gracias a la menor demanda y a los precios más bajos de la energía, según dijo el lunes la directora del FMI.

La directora gerente, Kristalina Georgieva, dijo en un discurso pronunciado en el Foro Fiscal Árabe Anual celebrado en Dubái que el crecimiento mundial se ha mantenido "notablemente bien" en el contexto de profundos cambios en la geopolítica, la política comercial, la tecnología y la demografía.

"Lo que hemos visto este año es que el comercio no ha descendido como temíamos. De hecho, el comercio está creciendo ligeramente más lento que el crecimiento mundial", añadió.

El FMI mantuvo su proyección de crecimiento para la Argentina: espera una expansión del 4% en 2026 y 2027

El PBI de Argentina tendrá un crecimiento del 4% en 2026 y 2027, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo mantuvo su perspectiva para el país, al tiempo que consideró que la economía mundial está en una senda de expansión “firme”, pero bajo presiones significativas. También ubicó al país entre las economías con mejor desempeño relativo a nivel global en los próximos dos años.

Así lo planteó el FMI en la actualización del “Panorama Económico Mundial” (conocido como WEO por su sigla en inglés), presentado este lunes en Bruselas. Según el organismo, la economía argentina crecerá 4% tanto en 2026 como en 2027, una expansión superior al promedio mundial —estimado en 3,3% y 3,2% respectivamente— y también por encima de las principales economías de América Latina.

En la comparación regional, Brasil desaceleraría su ritmo de crecimiento desde 2,5% en 2025 a 1,6% en 2026, con una recuperación a 2,3% en 2027. México, en tanto, mostraría una expansión más moderada, con tasas de 1,5% y 2,1% en los dos años siguientes.

De acuerdo con un cuadro anexo del informe, que releva las previsiones para 30 economías que concentran la mayor parte del PBI mundial, la Argentina se ubica como la undécima economía con mayor crecimiento proyectado. Solo es superada por países como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita, entre otros mercados emergentes de fuerte dinamismo.

Para América Latina y el Caribe, el FMI prevé que el crecimiento se moderará a 2,2% en 2026 y repuntará a 2,7% en 2027, a medida que las economías converjan hacia su producto potencial desde distintas posiciones cíclicas. En ese contexto, la Argentina aparece como uno de los casos con mayor expansión prevista.