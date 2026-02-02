Precios de autos 0km: febrero arrancó con ajustes moderados

Dos marcas fueron las primeras en mover sus listas oficiales, con incrementos por debajo de la inflación y un escenario comercial que sigue marcado por bonificaciones.

El inicio de febrero trajo los primeros movimientos en los valores de los autos 0km en la Argentina. En un contexto de mayor estabilidad cambiaria y con la demanda aún sensible al precio final, las automotrices comenzaron a definir sus nuevas listas, con ajustes contenidos y una fuerte presencia de descuentos en los concesionarios.

Las dos primeras marcas en oficializar cambios fueron Toyota y Ford , que aplicaron subas moderadas, lejos de los aumentos de doble dígito que caracterizaron a otros períodos del mercado.

La automotriz japonesa fue la primera en comunicar su actualización de precios. El incremento promedio en toda la gama fue del 2,2% , con variaciones según el modelo.

Dentro de los SUV, el Corolla Cross registró un ajuste del 1,8% , mientras que la Hilux , la SW4 y el utilitario Hiace aumentaron 1,9% . En el caso de los autos, tanto Corolla como Yaris tuvieron un ajuste algo mayor, del 3% .

Por su parte, Ford también retocó su lista, aunque con un impacto más leve. El promedio de aumento fue del 0,9% , con varios modelos que mantuvieron sus valores sin cambios.

toyota-corolla-cross-1184228.jpg El Corolla Cross registró un ajuste del 1,8%.

El Territory y el Bronco Sport no registraron modificaciones, mientras que el Everest subió 1%. En el caso de la Ranger, el ajuste fue del 1,3%, y la Maverick tuvo el incremento más alto dentro de la gama, con un 2,2%.

Expectativa por el resto de las marcas y foco en los descuentos

En el sector esperan que, a lo largo de las próximas horas y días, el resto de las automotrices publique sus listas actualizadas. La tendencia general apunta a ajustes en niveles similares y, en algunos casos, a la decisión de mantener precios sin cambios.

Más allá de las listas oficiales —que también impactan en las cuotas de los planes de ahorro—, el mercado continúa operando con bonificaciones importantes. En determinados modelos y versiones, los descuentos comerciales siguen ubicándose en una franja que va del 10% al 20%, un factor clave para sostener el ritmo de ventas en un escenario todavía competitivo.