Qué significa querer decorar la casa de Navidad antes de tiempo, según la psicología

La navidad no es solo una época del año: es también un sentimiento. Expertos explican la razón por la que a algunos les emociona tanto la decoración temática.

Decorar la casa por Navidad, antes de tiempo. ¿Qué dicen los psicólogos?



Para muchos, la Navidad representa más que solo una fecha festiva. Algunos relacionan esta época del año con felicidad, confort y reencuentro, por lo que les emociona su llegada y pueden sentir la necesidad de preparar el hogar con la temática más temprano de lo normal. Para estas personas, la psicología tiene un análisis interesante.

Los especialistas apuntan a que se trata de patrones inconscientes que vinculan la navidad con experiencias pasadas que resultaron satisfactorias. También puede tratarse de otras tendencias de la personalidad, como la necesidad de ser admirado por la decoración hogareña de navidad.

Navidad Pixabay Por qué hay gente que decora la casa por Navidad antes de tiempo Según la psicóloga Carmen Harra, decorar el hogar por navidad antes del tiempo que se considera apropiado puede demostrar algunos patrones de comportamiento y emociones, como la tendencia al narcisismo. En este caso, se observa una necesidad intensa de recibir cumplidos y admiración. Este tipo de individuos disfrutan de ser el centro de atención, por lo que s puede ser una búsqueda de reconocimiento externo.

También puede deberse a que la persona intenta alivianar otros vacíos emocionales, por lo que en este caso, decorar la casa antes de tiempo es una forma de aparentar que está bien y mostrarse feliz ante los demás, incluso cuando hay una necesidad emocional sin satisfacer.

Por otro lado, hay quienes son más sensibles a estas fechas por sus buenos recuerdos. Para estas personas, la Navidad representa y trae emociones agradables que quizá ya no podrán experimentar de otra forma, por lo que decorar antes de lo que se espera puede demostrar la necesidad de revivir por más tiempo estas sensaciones.

