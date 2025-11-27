Vuelve el show "Navidad en las películas" al Gran Rex + Seguir en









Con la participación especial de Raúl Lavié, "Navidad en las películas" tendrá canciones de “Un Cuento de Navidad” de Charles Dickens, “Mi Pobre Angelito”, “El Grinch”, “El Expreso Polar” y muchas otras películas .

Raúl Lavié en "Navidad en las peliculas" que se presenta en el Gran Rex el 6 y 7 de diciembre.

El espectáculo, que se convirtió en una tradición navideña, se presentará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Teatro Gran Rex. Con una puesta en escena renovada y la participación especial de Raúl Lavié. "Navidad en las películas", cuenta con música, danza y actuación en una fusión para rendir homenaje a las bandas sonoras más emblemáticas del cine navideño que han marcado la vida de muchas generaciones.

Este año, el espectáculo suma una incorporación especial: el universo de “Un Cuento de Navidad” de Charles Dickens, que se une a los clásicos infaltables como “Mi Pobre Angelito”, “El Grinch”, “El Expreso Polar” y muchas otras películas que han marcado generaciones.

La propuesta incorpora arreglos musicales originales, estética cinematográfica , más de 40 músicos en vivo, un gran elenco de bailarines, un coro de niños y actores de todas las edades bajo la dirección musical de Joel Villagra y Florencia Battista. Además, se destaca la participación especial de Raul Lavié y las actuaciones de Ivan Papetti, Stephania Uttaro, Juana Silva y Emma García Torrecilla.

"Navidad en las Películas" es una celebración artística, emocional y festiva que invita a vivir y celebrar los valores universales de la Navidad . El espectáculo propone una experiencia escénica que despierta la nostalgia, la alegría y el espíritu navideño , conectando generaciones a través de la música, la emoción y los recuerdos compartidos.

