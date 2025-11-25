Transformá un simple maple de huevo en un árbol de Navidad espectacular y fácil de hacer + Seguir en









Con cartón de huevo y pocos materiales, podés crear un pino navideño único para decorar tu casa y sorprender a todos.

Un simple maple de huevo puede transformarse en un pino navideño decorativo y totalmente reciclable. Imagen generada con IA

Un simple maple de huevo permite crear un árbol de navidad decorativo de manera económica, rápida y totalmente reciclable. Esta propuesta se convirtió en una de las manualidades más buscadas por quienes desean decorar su hogar sin gastar de más. Con pocos materiales, cualquier persona puede transformar el cartón en un adorno original y personalizado para las fiestas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cartón o maple de huevo suele descartarse apenas se utilizan los huevos, pero puede convertirse en un recurso ideal para elaborar manualidades navideñas y objetos decorativos. En este caso, la técnica permite armar un pino de Navidad completo reutilizando materiales que todos solemos tener en casa.

Qué materiales se necesitan para hacer un árbol de Navidad con maples de huevo A continuación, los elementos necesarios para elaborar esta genialidad navideña:

3 maples de cartón

Pintura acrílica

Elastiquín o cordón

Atomizador o pulverizador con agua arbol de navidad (1) Paso a paso para armar el árbol de Navidad Seguí estas indicaciones para tener tu árbol de Navidad perfecto:

Antes de empezar, es importante limpiar dos de los maples de huevo para retirar cualquier resto de suciedad, tierra o fragmentos de cáscara. Una vez limpios, se deben humedecer ligeramente con un pulverizador, evitando empaparlos, solo lo suficiente para que el cartón se vuelva flexible y fácil de moldear. Con los maples ya húmedos, se deben tomar los extremos y unirlos hasta formar una figura triangular. Para mantener esta forma, se recomienda sujetar los bordes con un elastiquín, una bandita elástica o un cordón. Esperar entre 20 y 30 minutos, y cuando el cartón haya tomado la forma, se retiran las sujeciones y se pegan las partes para crear un cono, que será la estructura del pino. Luego llega el momento de pintar. Se cubre la superficie del cono con pintura acrílica verde, permitiendo que el color se adhiera bien al cartón. Después, se utiliza el tercer maple para recortar una tira delgada, equivalente al ancho de un surco, unir sus puntas y formar una estrella. Esta pieza se pinta de dorado para colocarla como adorno principal. Decoración final: dejá volar tu creatividad Para completar el pino, se puede decorar con los adornos navideños preferidos: brillantina, pequeñas esferas, lazos, estrellas, mini regalos, moñitos o guirnaldas. Lo importante es personalizarlo y aprovechar esta idea de reciclaje creativo para lograr un adorno original, económico y perfecto para ambientar cualquier rincón festivo del hogar.