Karina Milei habló tras la reunión por la visita de León XIV y aseguró que "el Papa es de todos los argentinos"

La secretaria general de la Presidencia afirmó que la llegada del Pontífice no debe asociarse con ningún partido político. El Gobierno invitará a mandatarios provinciales y legisladores de todos los espacios al encuentro del 8 de noviembre en el Palacio Libertad.

Karina Milei anunció que gobernadores y legisladores de todos los partidos serán invitados a recibir a León XIV en el Palacio Libertad.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , habló este martes tras la reunión con autoridades de la Iglesia y representantes de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba para organizar la visita del papa León XIV . La funcionaria destacó la coordinación entre las partes y sostuvo que la llegada del Pontífice no debe identificarse con ningún partido político .

En un breve contacto con la prensa a la salida del Ministerio de Seguridad Nacional, Karina Milei calificó el encuentro como un éxito. Señaló que la visita del Papa es un acontecimiento para todo el país y vinculó ese criterio con la decisión de trabajar junto a autoridades de distintas jurisdicciones.

“El Papa es para todos los argentinos. Fíjense que nos hemos juntado todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación, así que me parece algo muy productivo. El Papa es de todos los argentinos, no es de un partido político ni de un color político. Creo que es lo más importante que tenemos que destacar de estas reuniones ”, afirmó la funcionaria.

“Es lo que corresponde cuando es algo que es general para todos. Es para todos los argentinos y el presidente Milei es el presidente de todos los argentinos” , agregó. Sobre el encuentro realizado en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, concluyó: “Fue una reunión excelente, fue un éxito” .

Karina Milei anunció que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño serán invitados al encuentro con autoridades que León XIV encabezará el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad . La convocatoria también alcanzará a diputados y senadores de todos los partidos políticos .

Será una de las primeras actividades del Papa en la Argentina. Llegará esa tarde desde Uruguay y, antes del acto en el Palacio Libertad, rendirá homenaje a José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Después será recibido en la Casa Rosada, donde mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei.

En la reunión de organización, Karina Milei transmitió además la voluntad del Presidente de que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional, día en que León XIV celebrará una misa frente al Monumento de los Españoles. El Gobierno analiza feriados locales o provinciales para el martes 10 y el miércoles 11, de acuerdo con las actividades previstas en Córdoba y Luján.

También se informó que los voluntarios registrados para asistir a los peregrinos podrán viajar gratis en el transporte público de la red SUBE durante la estadía del pontífice. Según el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se necesitan alrededor de 20.000 voluntarios y ya hay unos 14.000 inscriptos.

La agenda de León XIV en Argentina

El cronograma contempla encuentros con autoridades, referentes de distintos sectores y fieles, además de misas y celebraciones multitudinarias.

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires y encuentro con las autoridades

León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, procedente de Montevideo. La primera jornada estará marcada por las actividades institucionales, con una visita a Plaza San Martín, la ceremonia oficial de bienvenida y reuniones con autoridades nacionales.

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. 17:20: ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

ceremonia de bienvenida en Casa Rosada. 17:50: encuentro con el Presidente de la República.

encuentro con el Presidente de la República. 18:30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: Cottolengo, misa y encuentro interreligioso

La segunda jornada combinará actividades sociales, religiosas y vinculadas con el mundo laboral. El Papa comenzará el día en Claypole y luego continuará su recorrido por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

09:15: visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. 11:30: misa en el Monumento de los Españoles.

misa en el Monumento de los Españoles. 16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18:45: celebración de vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

celebración de vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

Córdoba será el eje del tercer día de la visita de León XIV. El pontífice viajará por la mañana para celebrar una misa y reunirse con representantes de la Iglesia antes de regresar a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes.

07:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba. 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba.

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba. 10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. 16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires. 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel, misa en Luján y despedida

El último día tendrá como protagonistas la agenda social y religiosa. León XIV comenzará la mañana en un establecimiento penitenciario, viajará posteriormente a Luján y finalmente se dirigirá a Ezeiza para abandonar el país.