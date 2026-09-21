El Gobierno evalúa decretar un feriado por la visita del papa León XIV: qué dijo Pablo Quirno + Agregar ámbito en









El canciller aseguró que todavía no se definió si habrá días no laborables o asuetos durante la estadía del Pontífice, prevista del 8 al 11 de noviembre.

El Gobierno analiza si habrá feriado, asueto o día no laborable durante la visita de León XIV.

El Gobierno mantiene bajo análisis la posibilidad de establecer un feriado, asueto o día no laborable durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y definirá su alcance según las ciudades que recorrerá el Sumo Pontífice y las actividades programadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El canciller Pablo Quirno confirmó que todavía no existe una decisión tomada y explicó que la evaluación comenzó a partir de la confirmación del cronograma oficial. La intención es determinar qué medidas podrían facilitar la participación de los fieles en las distintas actividades previstas durante los cuatro días de la gira.

“Recién hoy tuvimos la confirmación oficial del calendario. Lo vamos a analizar en función de las diferentes localidades que va a visitar el Papa, a la conveniencia y la oportunidad de facilitar que los fieles en distintos lugares del país puedan acercarse a esta fiesta de los argentinos”, explicó Quirno durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Pablo Quirno aseguró que la decisión dependerá de las ciudades y las actividades previstas. Casa Rosada Además, el funcionario aclaró que “aún no está definido el alcance de lo que pueden llegar a ser días no laborables, asuetos o feriados”, ni tampoco las jornadas o jurisdicciones en las que eventualmente podrían aplicarse.

La agenda de León XIV en Argentina El cronograma contempla encuentros con autoridades, referentes de distintos sectores y fieles, además de misas y celebraciones multitudinarias.

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires y encuentro con las autoridades León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, procedente de Montevideo. La primera jornada estará marcada por las actividades institucionales, con una visita a Plaza San Martín, la ceremonia oficial de bienvenida y reuniones con autoridades nacionales. 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. 17:20: ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

ceremonia de bienvenida en Casa Rosada. 17:50: encuentro con el Presidente de la República.

encuentro con el Presidente de la República. 18:30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Lunes 9 de noviembre: Cottolengo, misa y encuentro interreligioso La segunda jornada combinará actividades sociales, religiosas y vinculadas con el mundo laboral. El Papa comenzará el día en Claypole y luego continuará su recorrido por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. 09:15: visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. 11:30: misa en el Monumento de los Españoles.

misa en el Monumento de los Españoles. 16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18:45: celebración de vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

celebración de vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal. Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes Córdoba será el eje del tercer día de la visita de León XIV. El pontífice viajará por la mañana para celebrar una misa y reunirse con representantes de la Iglesia antes de regresar a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes. 07:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba. 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba.

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba. 10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. 16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires. 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel, misa en Luján y despedida El último día tendrá como protagonistas la agenda social y religiosa. León XIV comenzará la mañana en un establecimiento penitenciario, viajará posteriormente a Luján y finalmente se dirigirá a Ezeiza para abandonar el país. 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. 10:00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. 14:00: partida en avión hacia Lima, Perú.